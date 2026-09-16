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Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold

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Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold - фото 1
Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold - фото 2
Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Цвет
золотой
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold - фото 1
  • Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold - фото 2
  • Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710348
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
золотой
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
защита от перегрева, ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х10
Вес, кг.
1.63

Описание товара Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold

Фен DREAME Hair Glory Mix - разработан для эффективного ухода за волосами без перегрева и повреждения. Бесщёточный двигатель со скоростью вращения до 110 000 об/мин и поток воздуха 65 м/с гарантируют быстрый результат. Сушка волос средней длины занимает всего две минуты. Двойной нагревательный элемент равномерно распределяет тепло, что не только ускоряет процесс, но и минимизирует риск пересушивания волос. Встроенный датчик NTC контролирует уровень нагрева 300 раз в секунду, поддерживая безопасную температуру 55 °C. Этот точный контроль предотвращает перегрев, защищает чувствительную кожу головы и обеспечивает комфортную сушку. Dreame Glory Mix генерирует 300 миллионов отрицательных ионов на кубический сантиметр, эффективно нейтрализуя статическое электричество. Благодаря этому волосы становятся более гладкими и блестящими, что облегчает укладку. Запечатывание кутикул волос улучшает их текстуру и способствует улучшению состояния волос. Фен Dreame Glory Mix предлагает четыре режима температуры и два уровня интенсивности воздушного потока. Все параметры управляются с помощью интуитивно понятного дисплея, что позволяет легко настроить параметры в соответствии с типом волос и желаемым эффектом — от бережной сушки до динамичной укладки. Три магнитные насадки позволяют создавать укладку в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Разглаживающая насадка помогает усмирить непослушные пряди и добиться гладкости, диффузор подчеркивает естественные локоны и добавляет объём, а ароматическая насадка распространяет аромат, освежая волосы. В набор входит ароматическое кольцо, которое при высыхании издаёт свежий аромат колокольчиков. Аромат сохраняется до восьми часов после использования. Вы также можете добавить свой собственный парфюм, чтобы выбрать любимый аромат. Компактный дизайн диаметром 82 мм и весом всего 336 г делает его удобным для ежедневного использования и идеальным для путешествий. Обтекаемая форма и глянцевая отделка придают устройству эстетическую привлекательность.

Отзывы о товаре Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Gold




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
золотой
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
защита от перегрева, ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Фен DREAME Hair Glory Mix - разработан для эффективного ухода за волосами без перегрева и повреждения. Бесщёточный двигатель со скоростью вращения до 110 000 об/мин и поток воздуха 65 м/с гарантируют быстрый результат. Сушка волос средней длины занимает всего две минуты. Двойной нагревательный элемент равномерно распределяет тепло, что не только ускоряет процесс, но и минимизирует риск пересушивания волос. Встроенный датчик NTC контролирует уровень нагрева 300 раз в секунду, поддерживая безопасную температуру 55 °C. Этот точный контроль предотвращает перегрев, защищает чувствительную кожу головы и обеспечивает комфортную сушку. Dreame Glory Mix генерирует 300 миллионов отрицательных ионов на кубический сантиметр, эффективно нейтрализуя статическое электричество. Благодаря этому волосы становятся более гладкими и блестящими, что облегчает укладку. Запечатывание кутикул волос улучшает их текстуру и способствует улучшению состояния волос. Фен Dreame Glory Mix предлагает четыре режима температуры и два уровня интенсивности воздушного потока. Все параметры управляются с помощью интуитивно понятного дисплея, что позволяет легко настроить параметры в соответствии с типом волос и желаемым эффектом — от бережной сушки до динамичной укладки. Три магнитные насадки позволяют создавать укладку в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Разглаживающая насадка помогает усмирить непослушные пряди и добиться гладкости, диффузор подчеркивает естественные локоны и добавляет объём, а ароматическая насадка распространяет аромат, освежая волосы. В набор входит ароматическое кольцо, которое при высыхании издаёт свежий аромат колокольчиков. Аромат сохраняется до восьми часов после использования. Вы также можете добавить свой собственный парфюм, чтобы выбрать любимый аромат. Компактный дизайн диаметром 82 мм и весом всего 336 г делает его удобным для ежедневного использования и идеальным для путешествий. Обтекаемая форма и глянцевая отделка придают устройству эстетическую привлекательность.
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