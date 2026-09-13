Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Black
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Характеристики
Описание товара Фен Dreame AHD18 Hair Glory Mix Black
Фен DREAME Hair Glory Mix - разработан для эффективного ухода за волосами без перегрева и повреждения. Бесщёточный двигатель со скоростью вращения до 110 000 об/мин и поток воздуха 65 м/с гарантируют быстрый результат. Сушка волос средней длины занимает всего две минуты. Двойной нагревательный элемент равномерно распределяет тепло, что не только ускоряет процесс, но и минимизирует риск пересушивания волос. Встроенный датчик NTC контролирует уровень нагрева 300 раз в секунду, поддерживая безопасную температуру 55 °C. Этот точный контроль предотвращает перегрев, защищает чувствительную кожу головы и обеспечивает комфортную сушку. Dreame Glory Mix генерирует 300 миллионов отрицательных ионов на кубический сантиметр, эффективно нейтрализуя статическое электричество. Благодаря этому волосы становятся более гладкими и блестящими, что облегчает укладку. Запечатывание кутикул волос улучшает их текстуру и способствует улучшению состояния волос. Фен Dreame Glory Mix предлагает четыре режима температуры и два уровня интенсивности воздушного потока. Все параметры управляются с помощью интуитивно понятного дисплея, что позволяет легко настроить параметры в соответствии с типом волос и желаемым эффектом — от бережной сушки до динамичной укладки. Три магнитные насадки позволяют создавать укладку в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Разглаживающая насадка помогает усмирить непослушные пряди и добиться гладкости, диффузор подчеркивает естественные локоны и добавляет объём, а ароматическая насадка распространяет аромат, освежая волосы. В набор входит ароматическое кольцо, которое при высыхании издаёт свежий аромат колокольчиков. Аромат сохраняется до восьми часов после использования. Вы также можете добавить свой собственный парфюм, чтобы выбрать любимый аромат. Компактный дизайн диаметром 82 мм и весом всего 336 г делает его удобным для ежедневного использования и идеальным для путешествий. Обтекаемая форма и глянцевая отделка придают устройству эстетическую привлекательность.
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