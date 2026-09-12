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Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey

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Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 1
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 2
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 3
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 4
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 5
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 6
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 7
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 8
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 9
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 10
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 11
Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1300
Цвет
серый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 1
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 2
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 3
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 4
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 5
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 6
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 7
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 8
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 9
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 10
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 11
  • Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691757
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1300
Длина сетевого шнура, м
1.5
Цвет
серый
Комплектация
фен, документация, насадка для завивки волос, насадка для разглаживания, чехол, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х10
Вес, кг.
1.56

Описание товара Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey

Фен Dreame Pocket High-speed Hair Dryer имеет компактную складную конструкцию. Это значит, что его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в поездку. Прибор имеет 2 скорости воздушного потока и 4 температурных режима, которые регулируются независимо друг от друга. При необходимости закрепить укладку можно воспользоваться технологией холодного обдува – она бережно остужает высушенные пряди, не позволяя им распрямляться и терять объем. Вместе с Dreame Pocket High-speed Hair Dryer поставляются насадки для выпрямления и завивки волос. Время работы фена достигает 25 мин, после чего ему будет необходимо «отдохнуть». В случае перегрева он отключится самостоятельно.



Теги товара: с холодным воздухом

Отзывы о товаре Фен Dreame AHD51 Pocket High-speed Titanium Grey




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1300
Длина сетевого шнура, м
1.5
Цвет
серый
Комплектация
фен, документация, насадка для завивки волос, насадка для разглаживания, чехол, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Dreame Pocket High-speed Hair Dryer имеет компактную складную конструкцию. Это значит, что его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в поездку. Прибор имеет 2 скорости воздушного потока и 4 температурных режима, которые регулируются независимо друг от друга. При необходимости закрепить укладку можно воспользоваться технологией холодного обдува – она бережно остужает высушенные пряди, не позволяя им распрямляться и терять объем. Вместе с Dreame Pocket High-speed Hair Dryer поставляются насадки для выпрямления и завивки волос. Время работы фена достигает 25 мин, после чего ему будет необходимо «отдохнуть». В случае перегрева он отключится самостоятельно.


Теги товара: с холодным воздухом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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