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Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый

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Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 1
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 2
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 3
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 4
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 5
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 6
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 7
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 8
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 9
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 10
Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 1
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 2
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 3
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 4
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 5
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 6
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 7
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 8
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 9
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 10
  • Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716847
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
фиолетовый
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый

Фен Philips BHD720/10 фиолетового цвета мощностью 1800 Вт поддерживает 2 скорости воздушного потока и 4 режима температуры. Устройство бережно сушит волосы и не повреждает их структуру. Фен может подавать холодный воздух для финальной сушки и фиксации укладки. Благодаря дополнительной насадке-диффузору оборудование может работать даже с волнистыми и кудрявыми волосами. Режим ионизации позволяет избавить локоны от эффекта электростатичности. Под воздействием отрицательно заряженных ионов волосы становятся послушными. После такой обработки их легко расчесывать и укладывать. Фен Philips BHD720/10 оснащен температурным датчиком. Он контролирует температуру воздушного потока и предотвращает его перегрев. Это позволяет предотвратить ломкость и сечение кончиков. Модель получила магнитное крепление для быстрой и простой смены насадок.

Отзывы о товаре Фен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
фиолетовый
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Philips BHD720/10 фиолетового цвета мощностью 1800 Вт поддерживает 2 скорости воздушного потока и 4 режима температуры. Устройство бережно сушит волосы и не повреждает их структуру. Фен может подавать холодный воздух для финальной сушки и фиксации укладки. Благодаря дополнительной насадке-диффузору оборудование может работать даже с волнистыми и кудрявыми волосами. Режим ионизации позволяет избавить локоны от эффекта электростатичности. Под воздействием отрицательно заряженных ионов волосы становятся послушными. После такой обработки их легко расчесывать и укладывать. Фен Philips BHD720/10 оснащен температурным датчиком. Он контролирует температуру воздушного потока и предотвращает его перегрев. Это позволяет предотвратить ломкость и сечение кончиков. Модель получила магнитное крепление для быстрой и простой смены насадок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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