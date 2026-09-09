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Фен Panasonic EH-NA65-K865 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Panasonic EH-NA65-K865

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Фен Panasonic EH-NA65-K865
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197647
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Фены
Мощность
2000
Длина сетевого шнура
0
В комплекте
концентратор, Диффузор, Распределитель
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, кг.
1.36

Описание товара Фен Panasonic EH-NA65-K865

Система Nanoe Care специально создана для решения основных проблем в области ухода за волосами: ломкость, стянутость кожи головы, статическое электричество. В процессе сушки фен генерирует наноеионы, которые глубоко проникают в кутикулу волос, восстанавливая их структуру и поддерживая оптимальный pH баланс в волосах и в коже головы.

Отзывы о товаре Фен Panasonic EH-NA65-K865




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Фены
Мощность
2000
Длина сетевого шнура
0
В комплекте
концентратор, Диффузор, Распределитель
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Система Nanoe Care специально создана для решения основных проблем в области ухода за волосами: ломкость, стянутость кожи головы, статическое электричество. В процессе сушки фен генерирует наноеионы, которые глубоко проникают в кутикулу волос, восстанавливая их структуру и поддерживая оптимальный pH баланс в волосах и в коже головы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Panasonic EH-NA65-K865 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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