Фен Panasonic EH-NA65-K865
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197647
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000
Длина сетевого шнура
0
В комплекте
концентратор, Диффузор, Распределитель
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, кг.
1.36
Описание товара Фен Panasonic EH-NA65-K865
Система Nanoe Care специально создана для решения основных проблем в области ухода за волосами: ломкость, стянутость кожи головы, статическое электричество. В процессе сушки фен генерирует наноеионы, которые глубоко проникают в кутикулу волос, восстанавливая их структуру и поддерживая оптимальный pH баланс в волосах и в коже головы.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с насадками для укладки волос
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000
Длина сетевого шнура
0
В комплекте
концентратор, Диффузор, Распределитель
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Система Nanoe Care специально создана для решения основных проблем в области ухода за волосами: ломкость, стянутость кожи головы, статическое электричество. В процессе сушки фен генерирует наноеионы, которые глубоко проникают в кутикулу волос, восстанавливая их структуру и поддерживая оптимальный pH баланс в волосах и в коже головы.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с насадками для укладки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с насадками для укладки волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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