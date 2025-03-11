Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Vinca Blue/Topaz 464390-01 (вилка CN, переходник в коплекте)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%39 990 руб. 62 010 руб.
В наличии
Код товара: 678167
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
39 990 руб. -36%
62 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.68
Цвет
синий
Комплектация
инструкция, насадки, фен
Функции
ионизация, независимая регулировка нагрева и воздушного потока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х19х14
Вес, кг.
2.4
Описание товара Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Vinca Blue/Topaz 464390-01 (вилка CN, переходник в коплекте)
Фен Dyson Supersonic HD16 представляет собой инновационное устройство, разработанное ?с использованием передовых технологий для создания идеальной укладки. Этот фен сочетает в себе мощный цифровой двигатель и уникальные функции, которые обеспечивают быстрый и бережный уход за волосами, делая их гладкими и блестящими
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.68
Цвет
синий
Комплектация
инструкция, насадки, фен
Функции
ионизация, независимая регулировка нагрева и воздушного потока
Страна производитель
Китай
Фен Dyson Supersonic HD16 представляет собой инновационное устройство, разработанное ?с использованием передовых технологий для создания идеальной укладки. Этот фен сочетает в себе мощный цифровой двигатель и уникальные функции, которые обеспечивают быстрый и бережный уход за волосами, делая их гладкими и блестящими
Достоинства:
потрясающий фен
Комментарий:
Моя давняя мечта наконец сбылась – я приобрела этот потрясающий фен!
Производительность просто впечатляет – мощный воздушный поток сушит волосы в считанные минуты. При этом уровень шума удивительно низкий, так что можно спокойно пользоваться им по утрам, не беспокоя домашних. Очень удобная регулировка температуры позволяет подобрать оптимальный режим именно для моего типа волос.
В комплекте идут разные насадки, которые полностью заменили мне утюжок для выпрямления. Теперь я просто сушу волосы, и они становятся идеально гладкими и блестящими. Больше никаких дополнительных укладочных инструментов не требуется – все возможности уже есть в этом многофункциональном девайсе.
Это именно тот случай, когда высокая цена полностью оправдана качеством исполнения и результатом. Теперь я понимаю, почему все так восхищаются этой моделью – она действительно заслуживает каждой похвалы!
Достоинства:
стоит своих денег
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Долго колебалась перед покупкой, ведь цена довольно внушительная, но теперь понимаю, что каждый рубль оправдан. Dyson действительно стоит своих денег – это не просто модный гаджет, а настоящий профессионал по уходу за волосами.
Результат работы впечатляет: волосы высыхают за считанные минуты, при этом остаются здоровыми и блестящими, без признаков пересушивания. А функция холодного воздуха – это просто находка для создания стойких укладок! После её использования прическа держится весь день, не теряя формы.
Теперь понимаю, почему все так хвалят Dyson – это действительно качественный инструмент для создания идеальных укладок дома. И пусть цена кусается, но удовольствие от использования и потрясающий результат того стоят.
Достоинства:
скорость, качество
Комментарий:
Как обладательница длинных и густых волос, я всегда сталкивалась с проблемой долгой сушки. Когда везде начали активно рекламировать Dyson, решила дать ему шанс и не прогадала!
Разница с предыдущим феном просто колоссальная – теперь сушка занимает в разы меньше времени, что существенно экономит утренние минуты. Особенно впечатлила продуманная система режимов и магнитных насадок – с их помощью можно создавать самые разные укладки, от естественных волн до безупречной гладкости.
Безопасность волос тоже на высоте – фен не допускает перегрева, хотя я, конечно, не пренебрегаю термозащитными средствами. Теперь создание красивой укладки стало не только быстрым, но и максимально бережным процессом. Это именно то устройство, которое действительно оправдывает свою стоимость результатом и комфортом использования.
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Vinca Blue/Topaz 464390-01 (вилка CN, переходник в коплекте) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 39990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Vinca Blue/Topaz 464390-01 (вилка CN, переходник в коплекте)
Достоинства:
потрясающий фен
Комментарий:
Моя давняя мечта наконец сбылась – я приобрела этот потрясающий фен!
Производительность просто впечатляет – мощный воздушный поток сушит волосы в считанные минуты. При этом уровень шума удивительно низкий, так что можно спокойно пользоваться им по утрам, не беспокоя домашних. Очень удобная регулировка температуры позволяет подобрать оптимальный режим именно для моего типа волос.
В комплекте идут разные насадки, которые полностью заменили мне утюжок для выпрямления. Теперь я просто сушу волосы, и они становятся идеально гладкими и блестящими. Больше никаких дополнительных укладочных инструментов не требуется – все возможности уже есть в этом многофункциональном девайсе.
Это именно тот случай, когда высокая цена полностью оправдана качеством исполнения и результатом. Теперь я понимаю, почему все так восхищаются этой моделью – она действительно заслуживает каждой похвалы!
Достоинства:
стоит своих денег
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Долго колебалась перед покупкой, ведь цена довольно внушительная, но теперь понимаю, что каждый рубль оправдан. Dyson действительно стоит своих денег – это не просто модный гаджет, а настоящий профессионал по уходу за волосами.
Результат работы впечатляет: волосы высыхают за считанные минуты, при этом остаются здоровыми и блестящими, без признаков пересушивания. А функция холодного воздуха – это просто находка для создания стойких укладок! После её использования прическа держится весь день, не теряя формы.
Теперь понимаю, почему все так хвалят Dyson – это действительно качественный инструмент для создания идеальных укладок дома. И пусть цена кусается, но удовольствие от использования и потрясающий результат того стоят.
Достоинства:
скорость, качество
Комментарий:
Как обладательница длинных и густых волос, я всегда сталкивалась с проблемой долгой сушки. Когда везде начали активно рекламировать Dyson, решила дать ему шанс и не прогадала!
Разница с предыдущим феном просто колоссальная – теперь сушка занимает в разы меньше времени, что существенно экономит утренние минуты. Особенно впечатлила продуманная система режимов и магнитных насадок – с их помощью можно создавать самые разные укладки, от естественных волн до безупречной гладкости.
Безопасность волос тоже на высоте – фен не допускает перегрева, хотя я, конечно, не пренебрегаю термозащитными средствами. Теперь создание красивой укладки стало не только быстрым, но и максимально бережным процессом. Это именно то устройство, которое действительно оправдывает свою стоимость результатом и комфортом использования.