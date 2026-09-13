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Характеристики
Мощность
1300
Цвет
серебристый
Количество режимов нагрева
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712433
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Описание товара Фен Dreame AHD51 Pocket Space Gray
Фен Dreame Pocket High-speed Hair Dryer имеет компактную складную конструкцию. Это значит, что его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в поездку. Прибор имеет 2 скорости воздушного потока и 4 температурных режима, которые регулируются независимо друг от друга. При необходимости закрепить укладку можно воспользоваться технологией холодного обдува – она бережно остужает высушенные пряди, не позволяя им распрямляться и терять объем. Вместе с Dreame Pocket High-speed Hair Dryer поставляются насадки для выпрямления и завивки волос. Время работы фена достигает 25 мин, после чего ему будет необходимо «отдохнуть». В случае перегрева он отключится самостоятельно.
Фен Dreame Pocket High-speed Hair Dryer имеет компактную складную конструкцию. Это значит, что его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в поездку. Прибор имеет 2 скорости воздушного потока и 4 температурных режима, которые регулируются независимо друг от друга. При необходимости закрепить укладку можно воспользоваться технологией холодного обдува – она бережно остужает высушенные пряди, не позволяя им распрямляться и терять объем. Вместе с Dreame Pocket High-speed Hair Dryer поставляются насадки для выпрямления и завивки волос. Время работы фена достигает 25 мин, после чего ему будет необходимо «отдохнуть». В случае перегрева он отключится самостоятельно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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