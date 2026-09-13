Фен Kitfort КТ-3292
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Характеристики
Описание товара Фен Kitfort КТ-3292
С помощью фена Kitfort КТ-З292 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую стойкую укладку. Фен выдаёт направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.Две скорости работы и три температурных режима позволяют легко высушивать волосы. Режим с чередованием холодного и горячего воздуха упрощает укладку волос: горячий воздух быстро сушит, холодный – закрепляет.От выбранной температуры воздуха зависит то, как горит индикатор работы. Если выбран холодный воздух, то будет гореть 1/3 индикатора, тёплый воздух – 2/3, горячий воздух – весь индикатор. При чередовании температуры 3 части индикатора горят по очереди.Насадка-концентратор направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, что значительно ускоряет процесс укладки. Установить насадку очень просто: она сама примагничивается к соплу фена. Насадку можно вращать на 360°.Функция ионизации снимает накопленное статическое электричество и разбивает влагу на маленькие частицы, которые легче и быстрее впитываются внутрь волоса. В результате снаружи волосы будут высушены, а внутри – напитаны влагой.Корпус фена выполнен их пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Устройство обладает мощностью 1600 Вт, благодаря чему вы сможете быстро высушить волосы и привести укладку в порядок!
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
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