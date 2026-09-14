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Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный

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Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 1
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 2
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 3
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 4
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 5
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 6
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 7
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 8
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 9
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 10
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 11
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 12
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 13
Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1400
Цвет
красный
Количество скоростей воздушного потока
1
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 1
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 2
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 3
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 4
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 5
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 6
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 7
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 8
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 9
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 10
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 11
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 12
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 13
  • Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732827
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Характеристики

Бренд
red solution
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.55
Цвет
красный
Комплектация
фен, аксессуары, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный

Фен RED SOLUTION F572 сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.

Отзывы о товаре Фен Red Solution F572 1400Вт зеленый/мятный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
red solution
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.55
Цвет
красный
Комплектация
фен, аксессуары, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен RED SOLUTION F572 сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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