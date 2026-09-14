Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
серый, бирюзовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730962
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серый, бирюзовый
Комплектация
документация, насадка-диффузор, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х15
Вес, кг.
2.1
Описание товара Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт серый
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт серый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серый, бирюзовый
Комплектация
документация, насадка-диффузор, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт серый
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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