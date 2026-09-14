Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2300
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733228
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация
Фен Panasonic – это сочетание стиля, мощности и функциональности для идеального ухода за вашими волосами. Этот черный элегантный прибор станет надежным помощником в создании безупречных причесок. С мощностью 2300 Вт фен обеспечивает быструю и эффективную сушку, снижая время, затрачиваемое на укладку.
Устройство предлагает три температурных режима, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных типов волос, и две скорости воздушного потока для контроля интенсивности сушки. Данный фен весит всего 0,46 кг, благодаря чему он чрезвычайно удобен в использовании даже при длительных процедурах укладки.
Произведенный в Китае, фен Panasonic сочетает в себе передовые технологии и высокое качество, гарантируя долгий срок службы и надежность. Этот прибор станет незаменимым инструментом в вашем арсенале для повседневного ухода за волосами.
Фен Panasonic – это сочетание стиля, мощности и функциональности для идеального ухода за вашими волосами. Этот черный элегантный прибор станет надежным помощником в создании безупречных причесок. С мощностью 2300 Вт фен обеспечивает быструю и эффективную сушку, снижая время, затрачиваемое на укладку.
Устройство предлагает три температурных режима, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных типов волос, и две скорости воздушного потока для контроля интенсивности сушки. Данный фен весит всего 0,46 кг, благодаря чему он чрезвычайно удобен в использовании даже при длительных процедурах укладки.
Произведенный в Китае, фен Panasonic сочетает в себе передовые технологии и высокое качество, гарантируя долгий срок службы и надежность. Этот прибор станет незаменимым инструментом в вашем арсенале для повседневного ухода за волосами.
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация