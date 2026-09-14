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Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация

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Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 1
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 2
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 3
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 4
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 5
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 6
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 7
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 8
Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2300
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 1
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 2
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 3
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 4
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 5
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 6
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 7
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 8
  • Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733228
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Мощность, Вт
2300
Цвет
черный
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х12
Вес, г.
500

Описание товара Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация

Фен Panasonic – это сочетание стиля, мощности и функциональности для идеального ухода за вашими волосами. Этот черный элегантный прибор станет надежным помощником в создании безупречных причесок. С мощностью 2300 Вт фен обеспечивает быструю и эффективную сушку, снижая время, затрачиваемое на укладку. Устройство предлагает три температурных режима, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных типов волос, и две скорости воздушного потока для контроля интенсивности сушки. Данный фен весит всего 0,46 кг, благодаря чему он чрезвычайно удобен в использовании даже при длительных процедурах укладки. Произведенный в Китае, фен Panasonic сочетает в себе передовые технологии и высокое качество, гарантируя долгий срок службы и надежность. Этот прибор станет незаменимым инструментом в вашем арсенале для повседневного ухода за волосами.

Отзывы о товаре Фен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Мощность, Вт
2300
Цвет
черный
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Panasonic – это сочетание стиля, мощности и функциональности для идеального ухода за вашими волосами. Этот черный элегантный прибор станет надежным помощником в создании безупречных причесок. С мощностью 2300 Вт фен обеспечивает быструю и эффективную сушку, снижая время, затрачиваемое на укладку. Устройство предлагает три температурных режима, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных типов волос, и две скорости воздушного потока для контроля интенсивности сушки. Данный фен весит всего 0,46 кг, благодаря чему он чрезвычайно удобен в использовании даже при длительных процедурах укладки. Произведенный в Китае, фен Panasonic сочетает в себе передовые технологии и высокое качество, гарантируя долгий срок службы и надежность. Этот прибор станет незаменимым инструментом в вашем арсенале для повседневного ухода за волосами.
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Доставка
Отзывы


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