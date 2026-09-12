Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
8
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695598
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Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
8
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х8
Вес, г.
917
Описание товара Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU)
Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer сочетает в себе высокую мощность, умные технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и эффективность. Фен создан для быстрой сушки, сохранения здоровья волос и разных типов укладок. Фен оснащен высокоскоростным двигателем, развивающим скорость до 110 000 об/мин, и 13 лопастями, которые создают воздушный поток, выдавливая воздух высоким под давлением. Максимальная скорость воздушного потока достигает 62 м/с. Мощный поток воздуха проникает к корням и быстрее высушивает волосы, обеспечивая комфортную и эффективную сушку. Высушить волосы средней длины можно всего за 3 минуты. Интеллектуальный терморегулятор NTC контролирует температуру воздуха в режиме реального времени, предотвращая тем самым повреждение волос высокой температурой. Встроенный генератор отрицательных ионов создает высокую концентрацию отрицательных ионов во время сушки феном. Они нейтрализуют статическое электричество и уменьшают пушистость.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
8
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer сочетает в себе высокую мощность, умные технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и эффективность. Фен создан для быстрой сушки, сохранения здоровья волос и разных типов укладок. Фен оснащен высокоскоростным двигателем, развивающим скорость до 110 000 об/мин, и 13 лопастями, которые создают воздушный поток, выдавливая воздух высоким под давлением. Максимальная скорость воздушного потока достигает 62 м/с. Мощный поток воздуха проникает к корням и быстрее высушивает волосы, обеспечивая комфортную и эффективную сушку. Высушить волосы средней длины можно всего за 3 минуты. Интеллектуальный терморегулятор NTC контролирует температуру воздуха в режиме реального времени, предотвращая тем самым повреждение волос высокой температурой. Встроенный генератор отрицательных ионов создает высокую концентрацию отрицательных ионов во время сушки феном. Они нейтрализуют статическое электричество и уменьшают пушистость.
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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