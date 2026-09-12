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Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU)

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Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 1
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 2
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 3
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 4
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 5
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 6
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 7
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 8
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 9
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 10
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 11
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 12
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 13
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 14
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 15
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 16
Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
8
Защита от перегрева
да
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 1
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 2
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 3
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 4
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 5
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 6
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 7
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 8
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 9
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 10
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 11
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 12
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 13
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 14
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 15
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 16
  • Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695598
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
фен, насадка-концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
8
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х8
Вес, г.
917

Описание товара Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU)

Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer сочетает в себе высокую мощность, умные технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и эффективность. Фен создан для быстрой сушки, сохранения здоровья волос и разных типов укладок. Фен оснащен высокоскоростным двигателем, развивающим скорость до 110 000 об/мин, и 13 лопастями, которые создают воздушный поток, выдавливая воздух высоким под давлением. Максимальная скорость воздушного потока достигает 62 м/с. Мощный поток воздуха проникает к корням и быстрее высушивает волосы, обеспечивая комфортную и эффективную сушку. Высушить волосы средней длины можно всего за 3 минуты. Интеллектуальный терморегулятор NTC контролирует температуру воздуха в режиме реального времени, предотвращая тем самым повреждение волос высокой температурой. Встроенный генератор отрицательных ионов создает высокую концентрацию отрицательных ионов во время сушки феном. Они нейтрализуют статическое электричество и уменьшают пушистость.

Отзывы о товаре Фен Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer (BHR9114EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
фен, насадка-концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
8
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer сочетает в себе высокую мощность, умные технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и эффективность. Фен создан для быстрой сушки, сохранения здоровья волос и разных типов укладок. Фен оснащен высокоскоростным двигателем, развивающим скорость до 110 000 об/мин, и 13 лопастями, которые создают воздушный поток, выдавливая воздух высоким под давлением. Максимальная скорость воздушного потока достигает 62 м/с. Мощный поток воздуха проникает к корням и быстрее высушивает волосы, обеспечивая комфортную и эффективную сушку. Высушить волосы средней длины можно всего за 3 минуты. Интеллектуальный терморегулятор NTC контролирует температуру воздуха в режиме реального времени, предотвращая тем самым повреждение волос высокой температурой. Встроенный генератор отрицательных ионов создает высокую концентрацию отрицательных ионов во время сушки феном. Они нейтрализуют статическое электричество и уменьшают пушистость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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