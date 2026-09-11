Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU)
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Количество режимов нагрева
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571191
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов нагрева
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х8
Вес, кг.
1
Описание товара Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 (BHR5851EU)
Фен Water Ionic Hair Dryer H500 от Xiaomi заключен в металлический корпус компактных размеров — 23, 7x14, 4x7, 9 см — и оснащен шнуром длиной 1, 7 м. Комплектация предусматривает специальную насадку для укладки непослушных волос. Есть режим ионизации. Скорость потока воздуха — 20 м/с, а мощность прибора — 1800 Вт.
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Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1800 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов нагрева
2
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Фен Water Ionic Hair Dryer H500 от Xiaomi заключен в металлический корпус компактных размеров — 23, 7x14, 4x7, 9 см — и оснащен шнуром длиной 1, 7 м. Комплектация предусматривает специальную насадку для укладки непослушных волос. Есть режим ионизации. Скорость потока воздуха — 20 м/с, а мощность прибора — 1800 Вт.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
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