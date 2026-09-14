Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732824
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фен, документация, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, насадка для ухода за волосами, чехол, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
настройка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х9
Вес, кг.
1.12
Описание товара Фен Deerma DEM-CF52W 1200Вт темно-серый
Фен Deerma DEM-CF52W с мощностью 1200 Вт оснащен бесщеточным мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 83 км/ч. Уровень шума при работе составляет 56 дБ, что делает использование устройства комфортным.
Модель предлагает 3 скорости воздушного потока и 4 температурных режима с возможностью независимой регулировки нагрева и потока воздуха. Это позволяет адаптировать фен под любые типы волос. Фен не имеет функции подачи холодного воздуха, но оснащен системой защиты от перегрева, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.
Съемный фильтр упрощает уход за феном, а длина сетевого шнура в 1.7 метра обеспечивает удобство при использовании. Габариты фена составляют 46 мм в ширину, 284 мм в высоту и 46 мм в глубину, при этом его вес — 340 г. Deerma DEM-CF52W представлен в сером цвете и подходит для домашнего использования.
фен, документация, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, насадка для ухода за волосами, чехол, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
настройка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Deerma DEM-CF52W с мощностью 1200 Вт оснащен бесщеточным мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 83 км/ч. Уровень шума при работе составляет 56 дБ, что делает использование устройства комфортным.
Модель предлагает 3 скорости воздушного потока и 4 температурных режима с возможностью независимой регулировки нагрева и потока воздуха. Это позволяет адаптировать фен под любые типы волос. Фен не имеет функции подачи холодного воздуха, но оснащен системой защиты от перегрева, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.
Съемный фильтр упрощает уход за феном, а длина сетевого шнура в 1.7 метра обеспечивает удобство при использовании. Габариты фена составляют 46 мм в ширину, 284 мм в высоту и 46 мм в глубину, при этом его вес — 340 г. Deerma DEM-CF52W представлен в сером цвете и подходит для домашнего использования.
Фен Deerma DEM-CF52W 1200Вт темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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