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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
розовый
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732826
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фен, выпрямитель для волос, документация, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х20
Вес, кг.
1.2
Описание товара Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый
Набор для укладки Philips BHP398/00 состоит из выпрямителя волос и компактного фена с насадками. Выпрямитель с керамическими пластинами и специальным кератиновым покрытием обладает размерами 1.9x8.5 см. Устройство нагревается до 210°C, позволяя быстро придать локонам нужную форму. Фен оснащен удобной складной рукояткой, петелькой для подвеса и кабелем длиной 1.9 м.
Прибор Philips BHP398/00 обладает тремя температурными и двумя скоростными режимами. Вы можете использовать режим обдува холодным воздухом и ионизацию. Кроме базовой насадки-концентратора в набор включена насадка ThermoProtect, которая смешивает потоки воздуха для максимально бережной сушки.
фен, выпрямитель для волос, документация, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для укладки Philips BHP398/00 состоит из выпрямителя волос и компактного фена с насадками. Выпрямитель с керамическими пластинами и специальным кератиновым покрытием обладает размерами 1.9x8.5 см. Устройство нагревается до 210°C, позволяя быстро придать локонам нужную форму. Фен оснащен удобной складной рукояткой, петелькой для подвеса и кабелем длиной 1.9 м.
Прибор Philips BHP398/00 обладает тремя температурными и двумя скоростными режимами. Вы можете использовать режим обдува холодным воздухом и ионизацию. Кроме базовой насадки-концентратора в набор включена насадка ThermoProtect, которая смешивает потоки воздуха для максимально бережной сушки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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