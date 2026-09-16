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Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый

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Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 1
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 2
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 3
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 4
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 5
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 6
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 7
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 8
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 9
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 10
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 11
Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
розовый
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 1
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 2
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 3
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 4
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 5
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 6
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 7
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 8
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 9
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 10
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 11
  • Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732826
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
розовый
Комплектация
фен, выпрямитель для волос, документация, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х20
Вес, кг.
1.2

Описание товара Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый

Набор для укладки Philips BHP398/00 состоит из выпрямителя волос и компактного фена с насадками. Выпрямитель с керамическими пластинами и специальным кератиновым покрытием обладает размерами 1.9x8.5 см. Устройство нагревается до 210°C, позволяя быстро придать локонам нужную форму. Фен оснащен удобной складной рукояткой, петелькой для подвеса и кабелем длиной 1.9 м. Прибор Philips BHP398/00 обладает тремя температурными и двумя скоростными режимами. Вы можете использовать режим обдува холодным воздухом и ионизацию. Кроме базовой насадки-концентратора в набор включена насадка ThermoProtect, которая смешивает потоки воздуха для максимально бережной сушки.

Отзывы о товаре Фен Philips BHP398/00 1600Вт розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
розовый
Комплектация
фен, выпрямитель для волос, документация, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для укладки Philips BHP398/00 состоит из выпрямителя волос и компактного фена с насадками. Выпрямитель с керамическими пластинами и специальным кератиновым покрытием обладает размерами 1.9x8.5 см. Устройство нагревается до 210°C, позволяя быстро придать локонам нужную форму. Фен оснащен удобной складной рукояткой, петелькой для подвеса и кабелем длиной 1.9 м. Прибор Philips BHP398/00 обладает тремя температурными и двумя скоростными режимами. Вы можете использовать режим обдува холодным воздухом и ионизацию. Кроме базовой насадки-концентратора в набор включена насадка ThermoProtect, которая смешивает потоки воздуха для максимально бережной сушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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