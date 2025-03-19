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Фен Braun HD385 Satin Hair 3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Braun HD385 Satin Hair 3

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Фен Braun HD385 Satin Hair 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412282
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
комплект насадок, фен, документация
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х11
Вес, г.
500

Описание товара Фен Braun HD385 Satin Hair 3

Фен Braun HD 385 сделает ежедневную укладку или сушку волос максимально безопасной для их здоровья и легкой. Фен оснащен функцией ионизации, благодаря которой волосы не топорщатся после сушки и выглядят блестящими и здоровыми. Данная функция обеспечивается возможностью выбора режима скорости подачи воздуха, а также режима нагрева. Режимы регулируются независимо друг от друга и их можно комбинировать между собой для получения более оптимального результата. В комплекте с феном Braun HD 385 идут две насадки: концентратор и диффузор. Благодаря диффузору вы сможете быстро и легко высушить мокрые волосы, придавая им попутно объем. А с помощью насадки-концентратора можно выпрямлять слегка вьющиеся волосы или же делать легкие локоны, используя при этом круглую щетку. Для завершения прически и сохранения ее формы длительное время имеется режим холодного воздуха. Длина шнура фена в 1.8 м предусматривает его использование на близком расстоянии от розетки.

Отзывы о товаре Фен Braun HD385 Satin Hair 3

Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Фен сделан добротно! Функция ионизации воздуха, позволяет предотвратить электролизацию волос. Волосы сушит хорошо. Рекомендую к приобретению!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
комплект насадок, фен, документация
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Braun HD 385 сделает ежедневную укладку или сушку волос максимально безопасной для их здоровья и легкой. Фен оснащен функцией ионизации, благодаря которой волосы не топорщатся после сушки и выглядят блестящими и здоровыми. Данная функция обеспечивается возможностью выбора режима скорости подачи воздуха, а также режима нагрева. Режимы регулируются независимо друг от друга и их можно комбинировать между собой для получения более оптимального результата. В комплекте с феном Braun HD 385 идут две насадки: концентратор и диффузор. Благодаря диффузору вы сможете быстро и легко высушить мокрые волосы, придавая им попутно объем. А с помощью насадки-концентратора можно выпрямлять слегка вьющиеся волосы или же делать легкие локоны, используя при этом круглую щетку. Для завершения прически и сохранения ее формы длительное время имеется режим холодного воздуха. Длина шнура фена в 1.8 м предусматривает его использование на близком расстоянии от розетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Фен сделан добротно! Функция ионизации воздуха, позволяет предотвратить электролизацию волос. Волосы сушит хорошо. Рекомендую к приобретению!


Фен Braun HD385 Satin Hair 3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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