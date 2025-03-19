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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412282
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Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х11
Вес, г.
500
Описание товара Фен Braun HD385 Satin Hair 3
Фен Braun HD 385 сделает ежедневную укладку или сушку волос максимально безопасной для их здоровья и легкой. Фен оснащен функцией ионизации, благодаря которой волосы не топорщатся после сушки и выглядят блестящими и здоровыми. Данная функция обеспечивается возможностью выбора режима скорости подачи воздуха, а также режима нагрева. Режимы регулируются независимо друг от друга и их можно комбинировать между собой для получения более оптимального результата. В комплекте с феном Braun HD 385 идут две насадки: концентратор и диффузор. Благодаря диффузору вы сможете быстро и легко высушить мокрые волосы, придавая им попутно объем. А с помощью насадки-концентратора можно выпрямлять слегка вьющиеся волосы или же делать легкие локоны, используя при этом круглую щетку. Для завершения прически и сохранения ее формы длительное время имеется режим холодного воздуха. Длина шнура фена в 1.8 м предусматривает его использование на близком расстоянии от розетки.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
холодный воздух, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Braun HD 385 сделает ежедневную укладку или сушку волос максимально безопасной для их здоровья и легкой. Фен оснащен функцией ионизации, благодаря которой волосы не топорщатся после сушки и выглядят блестящими и здоровыми. Данная функция обеспечивается возможностью выбора режима скорости подачи воздуха, а также режима нагрева. Режимы регулируются независимо друг от друга и их можно комбинировать между собой для получения более оптимального результата. В комплекте с феном Braun HD 385 идут две насадки: концентратор и диффузор. Благодаря диффузору вы сможете быстро и легко высушить мокрые волосы, придавая им попутно объем. А с помощью насадки-концентратора можно выпрямлять слегка вьющиеся волосы или же делать легкие локоны, используя при этом круглую щетку. Для завершения прически и сохранения ее формы длительное время имеется режим холодного воздуха. Длина шнура фена в 1.8 м предусматривает его использование на близком расстоянии от розетки.
Комментарий:
Фен сделан добротно! Функция ионизации воздуха, позволяет предотвратить электролизацию волос. Волосы сушит хорошо. Рекомендую к приобретению!
Фен Braun HD385 Satin Hair 3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Braun HD385 Satin Hair 3
Достоинства:
Комментарий:
Фен сделан добротно! Функция ионизации воздуха, позволяет предотвратить электролизацию волос. Волосы сушит хорошо. Рекомендую к приобретению!