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Фен Philips BHD500/00 Series 5000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Philips BHD500/00 Series 5000

11 Отзывы
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Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 1
Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 2
Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 3
Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 4
Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 5
Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 6
Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
  • Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 1
  • Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 2
  • Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 3
  • Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 4
  • Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 5
  • Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 6
  • Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645464
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х11
Вес, г.
500

Описание товара Фен Philips BHD500/00 Series 5000

Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки. Система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос.

Отзывы о товаре Фен Philips BHD500/00 Series 5000

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ефимочкин Павел Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, жена в восторге. После нескольких использований сказала, что волосы по ощущениям другие, чем после старого фена))
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный фен, супруга очень довольна! Легкий, мощный, длинный шнур!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй мой фен, первый был аналогичный, только в розовом цвете, служил верой и правдой три года, сушили волосы я и дочка, а волосы у нас длинные и густые! После этого фена, вы никогда не захотите другой, потому что он шикарен, мощный, удобный, несмотря на громоздкость, и волосы после него шелковые, не пересушенные. Этот фен наша
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший фен, очень понравился. покупали на подарок
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Без фото и видео так как товар дарили. От получателя подарка только одни положительные отзывы, фен легкий и мощный. Все что надо в нем есть, холодная сушка в том числе.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный премиум фен для мужиков. Все кнопки чётко работают. Дует отлично. Нагрев толковый.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, хороший, одно плохо, кнопку холод надо держать все время
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Irina T.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, маме очень понравился)
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суперский фен. Долго выбирала, сравнивалиа модели. Ни чуть не пожалела что взяла этот филипс. Удобный вункционадтный, легкий. Длина шнура 170. Очень нравится. Рекомендую. Спустя 4-5 месяцев использования: холодный воздух подается только при зажатии кнопки со снежинкой. Пока ее держишь воздух холодный, пальцы устают держать кнопку.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Феном пользуюсь через день,лёгкий ,удобный.Нравится ,что легко переключаются режимы работы.Насадка помогает распределять воздух ,поэтому волосы сушатся ,не запутываясь.К покупке рекомендую тем,у кого короткая стрижка
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мой первый мужской фен. Мне нравится всё. Улучшить можно добавив липучку для сбора шнура ибо не практично его держать не собранным. Оценку ставлю 5



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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки. Система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ефимочкин Павел Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, жена в восторге. После нескольких использований сказала, что волосы по ощущениям другие, чем после старого фена))
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный фен, супруга очень довольна! Легкий, мощный, длинный шнур!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй мой фен, первый был аналогичный, только в розовом цвете, служил верой и правдой три года, сушили волосы я и дочка, а волосы у нас длинные и густые! После этого фена, вы никогда не захотите другой, потому что он шикарен, мощный, удобный, несмотря на громоздкость, и волосы после него шелковые, не пересушенные. Этот фен наша
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший фен, очень понравился. покупали на подарок
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Без фото и видео так как товар дарили. От получателя подарка только одни положительные отзывы, фен легкий и мощный. Все что надо в нем есть, холодная сушка в том числе.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный премиум фен для мужиков. Все кнопки чётко работают. Дует отлично. Нагрев толковый.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, хороший, одно плохо, кнопку холод надо держать все время
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Irina T.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, маме очень понравился)
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суперский фен. Долго выбирала, сравнивалиа модели. Ни чуть не пожалела что взяла этот филипс. Удобный вункционадтный, легкий. Длина шнура 170. Очень нравится. Рекомендую. Спустя 4-5 месяцев использования: холодный воздух подается только при зажатии кнопки со снежинкой. Пока ее держишь воздух холодный, пальцы устают держать кнопку.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Феном пользуюсь через день,лёгкий ,удобный.Нравится ,что легко переключаются режимы работы.Насадка помогает распределять воздух ,поэтому волосы сушатся ,не запутываясь.К покупке рекомендую тем,у кого короткая стрижка
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мой первый мужской фен. Мне нравится всё. Улучшить можно добавив липучку для сбора шнура ибо не практично его держать не собранным. Оценку ставлю 5


Фен Philips BHD500/00 Series 5000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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