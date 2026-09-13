Фен Dreame AHG11A Mini Lilac
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1200
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713889
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1200
Длина сетевого шнура, м
1.5
Цвет
фиолетовый
Комплектация
фен, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х7
Вес, г.
500
Описание товара Фен Dreame AHG11A Mini Lilac
Dreame Hair Mini сочетает мощность и компактные размеры, что делает его идеальным для дома и путешествий. Лёгкий и удобный, он легко помещается в сумку, чемодан или рюкзак, позволяя быстро и качественно сушить волосы в любом месте.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1200
Длина сетевого шнура, м
1.5
Цвет
фиолетовый
Комплектация
фен, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Dreame Hair Mini сочетает мощность и компактные размеры, что делает его идеальным для дома и путешествий. Лёгкий и удобный, он легко помещается в сумку, чемодан или рюкзак, позволяя быстро и качественно сушить волосы в любом месте.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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