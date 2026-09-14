Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1" (DA6B0P01) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1" (DA6B0P01) серый
Планшет Digma представляет собой идеальное сочетание производительности и стиля, идеально подходящее для повседневного использования. Оснащенный 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает просмотр кино и серфинг в интернете максимально комфортным. Под капотом этого устройства установлен процессор Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, который в сочетании с 3 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу и быструю реакцию на каждое ваше действие. Встроенная память объемом 32 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения ваших приложений, фотографий и видеофайлов. Корпус планшета выполнен из качественного пластика серого цвета, что придаёт ему современный вид и легкость в использовании. Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, что позволяет наслаждаться устройством на протяжении длительного времени без необходимости подзарядки. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type-C. Поддержка систем навигации GPS и ГЛОНАСС делает этот планшет прекрасным помощником в путешествиях и навигации. Он также оснащен стандартом Wi-Fi 802.11 b/g/n, что гарантирует стабильное подключение к сети интернет. Работает планшет Digma под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Произведённое в Китае, это устройство сочетает в себе высокое качество и доступную цену, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный планшет.
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Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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