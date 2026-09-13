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Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4" (TA2D0P01) темно-зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4" (TA2D0P01) темно-зеленый

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Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4&quot; (TA2D0P01) темно-зеленый - фото 2
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Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4&quot; (TA2D0P01) темно-зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Pulse
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
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  • Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4&quot; (TA2D0P01) темно-зеленый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4&quot; (TA2D0P01) темно-зеленый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4&quot; (TA2D0P01) темно-зеленый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4&quot; (TA2D0P01) темно-зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714199
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA2D0P01
Линейка
Digma Pro Pulse
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, салфетка для протирки экрана, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памятиещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
156 х 247 х 7.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.24

Описание товара Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4" (TA2D0P01) темно-зеленый

Диагональ 10,4 дюйма обеспечивает крупный размер изображения, а разрешение 2000x1200 точек помогает добиться четкости и незаметного размера пикселей (плотность 224 PPI). Пиковая яркость 350 кд/м2 отвечает за комфорт при использовании в различных условиях освещённости. Восьмиядерный процессор Unisoc T606 рассчитан на базовые повседневные задачи. Оперативная память объёмом 6 ГБ отвечает за отзывчивость при обращении к недавно использованным данным, например, при открытии нескольких приложений в режиме многозадачности. Хранилище на 128 ГБ позволяет скачать большое количество приложений и файлов, а для расширения постоянной памяти вдвое можно использовать карту памяти microSD. Аккумулятор на 7000 мАч обеспечивает длительность автономной работы, а возможность зарядки мощностью до 18 Вт позволит быстро восстановить емкость. Устройство оснащено двумя камерами – основной на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Планшет поддерживает установку двух сим-карт формата nano-SIM. На корпусе расположены порт USB Type-C, выход на наушники, слот для карты памяти.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4" (TA2D0P01) темно-зеленый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA2D0P01
Линейка
Digma Pro Pulse
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, салфетка для протирки экрана, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памятиещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
156 х 247 х 7.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональ 10,4 дюйма обеспечивает крупный размер изображения, а разрешение 2000x1200 точек помогает добиться четкости и незаметного размера пикселей (плотность 224 PPI). Пиковая яркость 350 кд/м2 отвечает за комфорт при использовании в различных условиях освещённости. Восьмиядерный процессор Unisoc T606 рассчитан на базовые повседневные задачи. Оперативная память объёмом 6 ГБ отвечает за отзывчивость при обращении к недавно использованным данным, например, при открытии нескольких приложений в режиме многозадачности. Хранилище на 128 ГБ позволяет скачать большое количество приложений и файлов, а для расширения постоянной памяти вдвое можно использовать карту памяти microSD. Аккумулятор на 7000 мАч обеспечивает длительность автономной работы, а возможность зарядки мощностью до 18 Вт позволит быстро восстановить емкость. Устройство оснащено двумя камерами – основной на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Планшет поддерживает установку двух сим-карт формата nano-SIM. На корпусе расположены порт USB Type-C, выход на наушники, слот для карты памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Digma Pro Pulse 6/128Gb 10.4" (TA2D0P01) темно-зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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