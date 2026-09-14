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Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11" (5301ARMG) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11" (5301ARMG) серый

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Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 4
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Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 6
Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 7
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Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 4
  • Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 5
  • Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 6
  • Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 7
  • Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 8
  • Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11&quot; (5301ARMG) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732637
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ARMG
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка, Документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.46 х 256.91 х 7.25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11" (5301ARMG) серый

Планшеты Honor представляют собой стильные и функциональные устройства, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и продуктивной работы. Этот планшет выполнен в элегантном сером цвете и имеет прочный корпус из алюминия, что придаёт ему премиальный внешний вид и надёжность. Диагональ экрана составляет 11 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивает чёткое и яркое изображение, что делает просмотр мультимедиа и чтение комфортным для глаз. Устройство работает на операционной системе Android, что позволяет устанавливать множество приложений и наслаждаться широкой функциональностью. Производительность планшета обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц, что позволяет выполнять любые задачи с высокой скоростью. 4 ГБ оперативной памяти достаточно для плавной многозадачности, а встроенная память объёмом 64 ГБ с возможностью расширения через слот для карты памяти позволяет хранить все необходимые файлы и приложения. Для видеозвонков и создания селфи планшет оснащён 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Подключайтесь к сети через стандарт Wi-Fi 802.11 ac и используйте Bluetooth 5 для беспроводного подключения аксессуаров. Планшеты Honor - это надёжные устройства, произведённые в Китае, которые сочетают в себе высокую производительность, современный дизайн и доступную цену, что делает их отличным выбором для любого пользователя.

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11" (5301ARMG) серый




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Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ARMG
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка, Документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.46 х 256.91 х 7.25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты Honor представляют собой стильные и функциональные устройства, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и продуктивной работы. Этот планшет выполнен в элегантном сером цвете и имеет прочный корпус из алюминия, что придаёт ему премиальный внешний вид и надёжность. Диагональ экрана составляет 11 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивает чёткое и яркое изображение, что делает просмотр мультимедиа и чтение комфортным для глаз. Устройство работает на операционной системе Android, что позволяет устанавливать множество приложений и наслаждаться широкой функциональностью. Производительность планшета обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц, что позволяет выполнять любые задачи с высокой скоростью. 4 ГБ оперативной памяти достаточно для плавной многозадачности, а встроенная память объёмом 64 ГБ с возможностью расширения через слот для карты памяти позволяет хранить все необходимые файлы и приложения. Для видеозвонков и создания селфи планшет оснащён 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Подключайтесь к сети через стандарт Wi-Fi 802.11 ac и используйте Bluetooth 5 для беспроводного подключения аксессуаров. Планшеты Honor - это надёжные устройства, произведённые в Китае, которые сочетают в себе высокую производительность, современный дизайн и доступную цену, что делает их отличным выбором для любого пользователя.
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Отзывы


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