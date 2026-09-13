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Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1" (HS1007PL) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1" (HS1007PL) серый

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Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1&quot; (HS1007PL) серый - фото 1
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Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1&quot; (HS1007PL) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1&quot; (HS1007PL) серый - фото 3
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  • Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1&quot; (HS1007PL) серый - фото 7
  • Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1&quot; (HS1007PL) серый - фото 8
  • Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1&quot; (HS1007PL) серый - фото 9
  • Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1&quot; (HS1007PL) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714191
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
HS1007PL
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
241 х 160 х 8.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.16

Описание товара Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1" (HS1007PL) серый

Мощный планшет DIGMA PRO HIT 106 - ваш универсальный помощник для работы, развлечений и общения! Впечатляющий экран 10.1 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей подарит кристально четкое изображение и насыщенные цвета. Идеально подходит для просмотра видео, работы с документами и игр. Мощная начинка с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной обеспечит плавную работу даже в требовательных приложениях. Многозадачность? Легко! Поддержка 4G позволяет всегда оставаться на связи и работать с документами где угодно. Больше никаких ограничений по месту работы! Android 13 открывает доступ к миллионам приложений в Google Play и гарантирует стабильную работу системы. Стильный дизайн в сером цвете и компактный корпус делают планшет не только функциональным, но и модным аксессуаром. Идеально подходит для: • Работы с документами и таблицами • Онлайн-обучения и видеоконференций • Развлечений (фильмы, игры, музыка) • Сёрфинга в интернете • Фото и видеосъемки

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1" (HS1007PL) серый




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
HS1007PL
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Развернуть
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
241 х 160 х 8.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный планшет DIGMA PRO HIT 106 - ваш универсальный помощник для работы, развлечений и общения! Впечатляющий экран 10.1 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей подарит кристально четкое изображение и насыщенные цвета. Идеально подходит для просмотра видео, работы с документами и игр. Мощная начинка с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной обеспечит плавную работу даже в требовательных приложениях. Многозадачность? Легко! Поддержка 4G позволяет всегда оставаться на связи и работать с документами где угодно. Больше никаких ограничений по месту работы! Android 13 открывает доступ к миллионам приложений в Google Play и гарантирует стабильную работу системы. Стильный дизайн в сером цвете и компактный корпус делают планшет не только функциональным, но и модным аксессуаром. Идеально подходит для: • Работы с документами и таблицами • Онлайн-обучения и видеоконференций • Развлечений (фильмы, игры, музыка) • Сёрфинга в интернете • Фото и видеосъемки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Digma Pro HIT 106 6/128Gb 10.1" (HS1007PL) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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