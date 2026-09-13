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Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5" (HS1010PL) фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5" (HS1010PL) фиолетовый

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Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 1
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 2
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 3
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 4
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 5
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 6
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 7
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 8
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 9
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 10
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Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 12
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 13
Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 1
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 2
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 3
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  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 5
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 6
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 7
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 8
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 9
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 10
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 11
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 12
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 13
  • Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5&quot; (HS1010PL) фиолетовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714193
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
HS1010PL
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, сетевой адаптер питания, документация, чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Габариты (ВxГxШ), мм
161.51 х 246.4 х 7.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.12

Описание товара Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5" (HS1010PL) фиолетовый

Планшет DIGMA PRO HIT 18 подойдет для работы и развлечений, работает на ОС Android 13. Экран и камера Экран диагональю 10.51 дюйма с разрешением 1920х1200 выдает качественное и контрастное изображение без искажений. На таком дисплее комфортно работать, читать или набирать текст, смотреть видео и играть в игры. Основная камера 13 Мп позволяет делать достаточно качественные фото для домашнего архива или социальных сетей, фронтальная 5 Мп подойдет для общения по видеосвязи и селфи. Процессор и память Планшет работает на базе 8-ядерного процессора Unisoc T606 с частотой 1.6 ГГц, ОЗУ составляет 6 ГБ, этого достаточно для решения повседневных и рабочих задач. Объем встроенной памяти – 128 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения документов и фото, игр и приложений. Интерфейсы У планшета имеются все необходимые модули для качественной связи: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Он поддерживает 2 сим-карты формата nano-SIM. Автономная работа и корпус Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, время автономной работы при активном использовании достигает 5 часов. Имеется функция быстрой зарядки. Есть возможность питания от USB-провода, если нет времени заряжать гаджет и есть розетка поблизости. Корпус изготовлен из металла фиолетового цвета, который отличается повышенной износостойкостью и приятно ложится в руки. В комплекте идет чехол.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5" (HS1010PL) фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
HS1010PL
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, сетевой адаптер питания, документация, чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Габариты (ВxГxШ), мм
161.51 х 246.4 х 7.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет DIGMA PRO HIT 18 подойдет для работы и развлечений, работает на ОС Android 13. Экран и камера Экран диагональю 10.51 дюйма с разрешением 1920х1200 выдает качественное и контрастное изображение без искажений. На таком дисплее комфортно работать, читать или набирать текст, смотреть видео и играть в игры. Основная камера 13 Мп позволяет делать достаточно качественные фото для домашнего архива или социальных сетей, фронтальная 5 Мп подойдет для общения по видеосвязи и селфи. Процессор и память Планшет работает на базе 8-ядерного процессора Unisoc T606 с частотой 1.6 ГГц, ОЗУ составляет 6 ГБ, этого достаточно для решения повседневных и рабочих задач. Объем встроенной памяти – 128 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения документов и фото, игр и приложений. Интерфейсы У планшета имеются все необходимые модули для качественной связи: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Он поддерживает 2 сим-карты формата nano-SIM. Автономная работа и корпус Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, время автономной работы при активном использовании достигает 5 часов. Имеется функция быстрой зарядки. Есть возможность питания от USB-провода, если нет времени заряжать гаджет и есть розетка поблизости. Корпус изготовлен из металла фиолетового цвета, который отличается повышенной износостойкостью и приятно ложится в руки. В комплекте идет чехол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5" (HS1010PL) фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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