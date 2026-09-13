Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5" (HS1010PL) фиолетовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro HIT 18 6/128Gb 10.5" (HS1010PL) фиолетовый
Планшет DIGMA PRO HIT 18 подойдет для работы и развлечений, работает на ОС Android 13. Экран и камера Экран диагональю 10.51 дюйма с разрешением 1920х1200 выдает качественное и контрастное изображение без искажений. На таком дисплее комфортно работать, читать или набирать текст, смотреть видео и играть в игры. Основная камера 13 Мп позволяет делать достаточно качественные фото для домашнего архива или социальных сетей, фронтальная 5 Мп подойдет для общения по видеосвязи и селфи. Процессор и память Планшет работает на базе 8-ядерного процессора Unisoc T606 с частотой 1.6 ГГц, ОЗУ составляет 6 ГБ, этого достаточно для решения повседневных и рабочих задач. Объем встроенной памяти – 128 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения документов и фото, игр и приложений. Интерфейсы У планшета имеются все необходимые модули для качественной связи: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Он поддерживает 2 сим-карты формата nano-SIM. Автономная работа и корпус Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, время автономной работы при активном использовании достигает 5 часов. Имеется функция быстрой зарядки. Есть возможность питания от USB-провода, если нет времени заряжать гаджет и есть розетка поблизости. Корпус изготовлен из металла фиолетового цвета, который отличается повышенной износостойкостью и приятно ложится в руки. В комплекте идет чехол.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
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