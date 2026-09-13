Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4" (TA3D0P01) темно-зеленый
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4" (TA3D0P01) темно-зеленый
Digma Pro Pulse T606 — это стильный и мощный планшет для тех, кто ищет баланс между производительностью и элегантным дизайном. Легкий и прочный металлический корпус с уникальной темно-зеленой расцветкой, а также компактные размеры 156 х 247 х 7.2 мм) и вес 450 г делают устройство удобным в повседневном использовании. Параметры Модель оснащена 10,4-дюймовым экраном In-Cell с разрешением 2000x1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает функцию мультитач и автоматическую ориентацию, обеспечивая плавное и интуитивно понятное взаимодействие. Технология In-Cell делает изображение более ярким и насыщенным. Плотность пикселей 224 PPI гарантирует четкость и детализацию изображения. Производительность и возможности В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1.6 ГГц, который работает вместе с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить еще на 128 ГБ с помощью карт microSD. Коммуникации и подключения Планшет поддерживает технологии 3G и 4G, что позволяет оставаться на связи в любом месте. Также предусмотрена поддержка систем навигации A-GPS, GPS и ГЛОНАСС. Мультимедиа и камера Digma Pro Pulse T606 обладает двумя динамиками с поддержкой объемного звука. Основная камера с разрешением 13 Mpix и фронтальная камера с разрешением 5 Mpix позволяют делать яркие и детализированные снимки и видеозвонки. Питание и аккумулятор С аккумулятором 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, вы можете быть уверены, что Digma Pro Pulse будет автономным в течение долгого времени, независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь мультимедийным контентом. Комплектация и гарантия В комплект поставки входят набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев.
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