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Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4" (TA3D0P01) темно-зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4" (TA3D0P01) темно-зеленый

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Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4&quot; (TA3D0P01) темно-зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Pulse
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4&quot; (TA3D0P01) темно-зеленый - фото 6
  • Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4&quot; (TA3D0P01) темно-зеленый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4&quot; (TA3D0P01) темно-зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714200
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3D0P01
Линейка
Digma Pro Pulse
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
156 х 247 х 7.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.24

Описание товара Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4" (TA3D0P01) темно-зеленый

Digma Pro Pulse T606 — это стильный и мощный планшет для тех, кто ищет баланс между производительностью и элегантным дизайном. Легкий и прочный металлический корпус с уникальной темно-зеленой расцветкой, а также компактные размеры 156 х 247 х 7.2 мм) и вес 450 г делают устройство удобным в повседневном использовании. Параметры Модель оснащена 10,4-дюймовым экраном In-Cell с разрешением 2000x1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает функцию мультитач и автоматическую ориентацию, обеспечивая плавное и интуитивно понятное взаимодействие. Технология In-Cell делает изображение более ярким и насыщенным. Плотность пикселей 224 PPI гарантирует четкость и детализацию изображения. Производительность и возможности В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1.6 ГГц, который работает вместе с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить еще на 128 ГБ с помощью карт microSD. Коммуникации и подключения Планшет поддерживает технологии 3G и 4G, что позволяет оставаться на связи в любом месте. Также предусмотрена поддержка систем навигации A-GPS, GPS и ГЛОНАСС. Мультимедиа и камера Digma Pro Pulse T606 обладает двумя динамиками с поддержкой объемного звука. Основная камера с разрешением 13 Mpix и фронтальная камера с разрешением 5 Mpix позволяют делать яркие и детализированные снимки и видеозвонки. Питание и аккумулятор С аккумулятором 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, вы можете быть уверены, что Digma Pro Pulse будет автономным в течение долгого времени, независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь мультимедийным контентом. Комплектация и гарантия В комплект поставки входят набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4" (TA3D0P01) темно-зеленый




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3D0P01
Линейка
Digma Pro Pulse
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
156 х 247 х 7.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Digma Pro Pulse T606 — это стильный и мощный планшет для тех, кто ищет баланс между производительностью и элегантным дизайном. Легкий и прочный металлический корпус с уникальной темно-зеленой расцветкой, а также компактные размеры 156 х 247 х 7.2 мм) и вес 450 г делают устройство удобным в повседневном использовании. Параметры Модель оснащена 10,4-дюймовым экраном In-Cell с разрешением 2000x1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает функцию мультитач и автоматическую ориентацию, обеспечивая плавное и интуитивно понятное взаимодействие. Технология In-Cell делает изображение более ярким и насыщенным. Плотность пикселей 224 PPI гарантирует четкость и детализацию изображения. Производительность и возможности В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1.6 ГГц, который работает вместе с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить еще на 128 ГБ с помощью карт microSD. Коммуникации и подключения Планшет поддерживает технологии 3G и 4G, что позволяет оставаться на связи в любом месте. Также предусмотрена поддержка систем навигации A-GPS, GPS и ГЛОНАСС. Мультимедиа и камера Digma Pro Pulse T606 обладает двумя динамиками с поддержкой объемного звука. Основная камера с разрешением 13 Mpix и фронтальная камера с разрешением 5 Mpix позволяют делать яркие и детализированные снимки и видеозвонки. Питание и аккумулятор С аккумулятором 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, вы можете быть уверены, что Digma Pro Pulse будет автономным в течение долгого времени, независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь мультимедийным контентом. Комплектация и гарантия В комплект поставки входят набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев.
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Планшет Digma Pro Pulse 8/128Gb 10.4" (TA3D0P01) темно-зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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