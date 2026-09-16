Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
Digma Pro Quantum — это стильный и современный планшет, созданный для пользователей, которым важны производительность, удобство и дизайн. Металлический корпус с тонкими рамками в сером цвете подчеркивает современный дизайн и надежность конструкции. Экран и визуальные возможности Модель оснащена 11-дюймовым дисплеем In-Cell с разрешением 1280x800 пикселей и соотношением сторон 16:10. Поддержка мультитач и автоматическая ориентация делают работу с устройством комфортной. Технология In-Cell делает изображение насыщенным, а уровень яркости достигает 350 кд/м?. Производительность и память За скорость работы отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T606 с частотой 1,6 ГГц. Оперативная память на 6 ГБ и встроенный накопитель объемом 128 ГБ позволяют комфортно работать с приложениями. Хранилище можно расширить картой microSD до 2 ТБ. В качестве операционной системы установлена Android 14. Связь и подключения Поддержка сетей 3G и 4G позволяет использовать планшет вне дома или офиса. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 обеспечивают беспроводное подключение. Навигационные системы GPS и ГЛОНАСС помогут ориентироваться в пространстве. Аудио и камеры Четыре динамика и встроенный микрофон создают качественное звучание при прослушивании контента и общении. Основная камера с разрешением 13 Мпикс и фронтальная на 5 Мпикс подходят для фото- и видеосъемки, а также видеозвонков. Дополнительные функции Планшет оснащен акселерометром, датчиком освещенности и датчиком Холла, что расширяет его функциональные возможности. Автономность Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки рассчитан на длительную работу. В основе батареи лежит технология Li-Ion. Комплектация и гарантийное обслуживание В комплект входят защитный чехол, салфетка для экрана, наклейки и инструмент для извлечения SIM-карты. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев.
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