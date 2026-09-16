Top.Mail.Ru
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 1
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 2
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 3
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 4
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 5
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 6
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 7
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 8
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 9
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 10
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 11
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 12
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Quantum
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 1
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 2
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 3
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 4
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 5
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 6
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 11
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 12
  • Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11&quot; (TA2D5P01) серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 020 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
12 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA2D5P01
Линейка
Digma Pro Quantum
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; защитный чехол; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.3 х 256.8 х 8.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.23

Описание товара Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый

Digma Pro Quantum — это стильный и современный планшет, созданный для пользователей, которым важны производительность, удобство и дизайн. Металлический корпус с тонкими рамками в сером цвете подчеркивает современный дизайн и надежность конструкции. Экран и визуальные возможности Модель оснащена 11-дюймовым дисплеем In-Cell с разрешением 1280x800 пикселей и соотношением сторон 16:10. Поддержка мультитач и автоматическая ориентация делают работу с устройством комфортной. Технология In-Cell делает изображение насыщенным, а уровень яркости достигает 350 кд/м?. Производительность и память За скорость работы отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T606 с частотой 1,6 ГГц. Оперативная память на 6 ГБ и встроенный накопитель объемом 128 ГБ позволяют комфортно работать с приложениями. Хранилище можно расширить картой microSD до 2 ТБ. В качестве операционной системы установлена Android 14. Связь и подключения Поддержка сетей 3G и 4G позволяет использовать планшет вне дома или офиса. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 обеспечивают беспроводное подключение. Навигационные системы GPS и ГЛОНАСС помогут ориентироваться в пространстве. Аудио и камеры Четыре динамика и встроенный микрофон создают качественное звучание при прослушивании контента и общении. Основная камера с разрешением 13 Мпикс и фронтальная на 5 Мпикс подходят для фото- и видеосъемки, а также видеозвонков. Дополнительные функции Планшет оснащен акселерометром, датчиком освещенности и датчиком Холла, что расширяет его функциональные возможности. Автономность Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки рассчитан на длительную работу. В основе батареи лежит технология Li-Ion. Комплектация и гарантийное обслуживание В комплект входят защитный чехол, салфетка для экрана, наклейки и инструмент для извлечения SIM-карты. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA2D5P01
Линейка
Digma Pro Quantum
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; защитный чехол; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.3 х 256.8 х 8.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Digma Pro Quantum — это стильный и современный планшет, созданный для пользователей, которым важны производительность, удобство и дизайн. Металлический корпус с тонкими рамками в сером цвете подчеркивает современный дизайн и надежность конструкции. Экран и визуальные возможности Модель оснащена 11-дюймовым дисплеем In-Cell с разрешением 1280x800 пикселей и соотношением сторон 16:10. Поддержка мультитач и автоматическая ориентация делают работу с устройством комфортной. Технология In-Cell делает изображение насыщенным, а уровень яркости достигает 350 кд/м?. Производительность и память За скорость работы отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T606 с частотой 1,6 ГГц. Оперативная память на 6 ГБ и встроенный накопитель объемом 128 ГБ позволяют комфортно работать с приложениями. Хранилище можно расширить картой microSD до 2 ТБ. В качестве операционной системы установлена Android 14. Связь и подключения Поддержка сетей 3G и 4G позволяет использовать планшет вне дома или офиса. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 обеспечивают беспроводное подключение. Навигационные системы GPS и ГЛОНАСС помогут ориентироваться в пространстве. Аудио и камеры Четыре динамика и встроенный микрофон создают качественное звучание при прослушивании контента и общении. Основная камера с разрешением 13 Мпикс и фронтальная на 5 Мпикс подходят для фото- и видеосъемки, а также видеозвонков. Дополнительные функции Планшет оснащен акселерометром, датчиком освещенности и датчиком Холла, что расширяет его функциональные возможности. Автономность Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки рассчитан на длительную работу. В основе батареи лежит технология Li-Ion. Комплектация и гарантийное обслуживание В комплект входят защитный чехол, салфетка для экрана, наклейки и инструмент для извлечения SIM-карты. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый - по цене 12020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...