Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray
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Характеристики
Описание товара Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray
**Планшет HUAWEI MatePad SE 11'' 4+128Gb LTE GRAY AGS6-L09 (53014PKD)** Стильный и функциональный планшет HUAWEI MatePad SE — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad SE?** * **Большой и яркий экран:** диагональ 11 дюймов и разрешение 1920 x 1200 пикселей обеспечивают чёткое и детализированное изображение. Технология IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Плавная работа:** частота обновления экрана — 60 Гц, что делает изображение плавным и комфортным для глаз. * **Достаточно места для ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти позволяют хранить много приложений, фотографий и видео, а также быстро переключаться между задачами. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7700 мАч обеспечит продолжительное использование планшета без необходимости частой подзарядки. * **Поддержка LTE:** с модулем сотовой связи вы всегда будете на связи и сможете выходить в интернет где угодно. * **Быстрая зарядка:** заряжайте устройство быстро и эффективно — поддержка быстрой зарядки сэкономит ваше время. * **Универсальный интерфейс:** проводной интерфейс USB Type-C для удобной зарядки и передачи данных. С планшетом HUAWEI MatePad SE ваши повседневные задачи станут проще, а развлечения — ярче!
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