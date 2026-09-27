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Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray

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Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 1
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 2
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 3
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 4
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 5
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 6
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
  • Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 1
  • Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 2
  • Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 3
  • Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 4
  • Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 5
  • Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 6
  • Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 860 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray
15 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014PKD
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x6.9x163.8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray

**Планшет HUAWEI MatePad SE 11'' 4+128Gb LTE GRAY AGS6-L09 (53014PKD)** Стильный и функциональный планшет HUAWEI MatePad SE — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad SE?** * **Большой и яркий экран:** диагональ 11 дюймов и разрешение 1920 x 1200 пикселей обеспечивают чёткое и детализированное изображение. Технология IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Плавная работа:** частота обновления экрана — 60 Гц, что делает изображение плавным и комфортным для глаз. * **Достаточно места для ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти позволяют хранить много приложений, фотографий и видео, а также быстро переключаться между задачами. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7700 мАч обеспечит продолжительное использование планшета без необходимости частой подзарядки. * **Поддержка LTE:** с модулем сотовой связи вы всегда будете на связи и сможете выходить в интернет где угодно. * **Быстрая зарядка:** заряжайте устройство быстро и эффективно — поддержка быстрой зарядки сэкономит ваше время. * **Универсальный интерфейс:** проводной интерфейс USB Type-C для удобной зарядки и передачи данных. С планшетом HUAWEI MatePad SE ваши повседневные задачи станут проще, а развлечения — ярче!

Отзывы о товаре Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014PKD
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x6.9x163.8
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad SE 11'' 4+128Gb LTE GRAY AGS6-L09 (53014PKD)** Стильный и функциональный планшет HUAWEI MatePad SE — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad SE?** * **Большой и яркий экран:** диагональ 11 дюймов и разрешение 1920 x 1200 пикселей обеспечивают чёткое и детализированное изображение. Технология IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Плавная работа:** частота обновления экрана — 60 Гц, что делает изображение плавным и комфортным для глаз. * **Достаточно места для ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти позволяют хранить много приложений, фотографий и видео, а также быстро переключаться между задачами. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7700 мАч обеспечит продолжительное использование планшета без необходимости частой подзарядки. * **Поддержка LTE:** с модулем сотовой связи вы всегда будете на связи и сможете выходить в интернет где угодно. * **Быстрая зарядка:** заряжайте устройство быстро и эффективно — поддержка быстрой зарядки сэкономит ваше время. * **Универсальный интерфейс:** проводной интерфейс USB Type-C для удобной зарядки и передачи данных. С планшетом HUAWEI MatePad SE ваши повседневные задачи станут проще, а развлечения — ярче!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray - данный товар вы можете купить по цене 15860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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