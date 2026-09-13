Планшет Digma Pro Wave 6/128Gb 10.5" (TA2D5P02) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Wave 6/128Gb 10.5" (TA2D5P02) серый
Планшет Digma Pro Wave 10.5" T615 8C 6Gb 128Gb 4G 13 Mpix Android 15 USB Type-C — это мощный и стильный помощник, который станет вашим надежным спутником в работе и отдыхе. С его помощью вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться любимыми развлечениями без ограничений. Процессор и память Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже при запуске требовательных приложений. 6 ГБ оперативной памяти позволяют планшету быстро переключаться между задачами и обрабатывать большие объемы данных. 128 ГБ встроенной памяти хватит для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Дисплей 10,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением подарит вам яркое и четкое изображение. Благодаря большой диагонали экрана вы сможете комфортно просматривать видео, играть в игры и работать с документами. Связь и интернет Поддержка 4G позволяет вам всегда оставаться на связи и быстро загружать страницы в интернете. Вы можете использовать планшет для звонков и отправки сообщений, как с помощью SIM-карты, так и через Wi-Fi. Камера Основная камера на 13 мегапикселей позволяет делать качественные снимки и записывать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера идеально подходит для видеозвонков и селфи. Операционная система Android 15 — это последняя версия операционной системы, которая предлагает множество новых функций и улучшений. Вы сможете наслаждаться быстрой и плавной работой планшета, а также использовать все возможности, которые предоставляет эта операционная система. Порты и разъемы USB Type-C — универсальный порт, который позволяет подключать различные устройства и передавать данные на высокой скорости. С его помощью вы сможете легко синхронизировать планшет с другими устройствами и заряжать его. Аксессуары В комплект с планшетом может входить чехол, который защитит его от царапин и повреждений. Металлический корпус придает устройству солидный вид и обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Игры и развлечения Если вы любите играть в игры, то этот планшет станет для вас отличным выбором. Благодаря высокой производительности и большому экрану вы сможете наслаждаться любимыми играми без каких-либо ограничений. Работа и учеба Для работы и учебы планшет Digma Pro Wave также подойдет идеально. Вы сможете использовать его для просмотра документов, создания презентаций и других задач. Благодаря поддержке стилуса вы сможете делать заметки и рисовать прямо на экране.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
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