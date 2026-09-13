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Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7" (TA1C8M01) темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7" (TA1C8M01) темно-серый

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Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 13
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Spark
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
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  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 11
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 12
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 13
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 14
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 15
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 16
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 17
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 18
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 19
  • Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7&quot; (TA1C8M01) темно-серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714203
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA1C8M01
Линейка
Digma Pro Spark
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, переходник 3.5 Jack – USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
4000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
212 х 124.7 х 7.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
950

Описание товара Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7" (TA1C8M01) темно-серый

DIGMA PRO Spark: производительность и инновации в тонком металлическом корпусе. С этим планшетом вы сможете легко решать любые задачи, будь то работа, учеба или развлечения. Яркий и четкий экран Планшет оснащен 8.7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340 x 800 пикселей, который предлагает яркость 350 кд/м? и плотность пикселей 180 PPI, что гарантирует четкое изображение и насыщенные цвета. Мультитач и автоматическая ориентация экрана делают его удобным в использовании как для работы, так и для просмотра контента в любых условиях. Производительность на высшем уровне DIGMA PRO Spark оснащен мощным 8-ядерным процессором MTK Helio G85 с тактовой частотой 2 ГГц, что более чем достаточно для игр, приложений и многозадачности. Оперативная память 4 ГБ (DDR4) и графический контроллер Mali-G52 MP2 позволяют наслаждаться плавной работой даже с ресурсоемкими приложениями. Встроенная память 64 ГБ, с возможностью расширения до 256 ГБ с помощью карты microSD, предоставляет много места для хранения всех важных данных. Современные коммуникации и быстрый доступ в интернет С планшетом DIGMA PRO Spark всегда можно быть на связи. Он поддерживает технологии 3G и 4G, работает с двумя SIM-картами (nano-SIM) и оснащен модулем Wi-Fi в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет легко подключаться к интернету. Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильную связь с аксессуарами, а система навигации с A-GPS, GPS и ГЛОНАСС поможет быстро ориентироваться в любом месте. Качество мультимедиа Два стереодинамика обеспечат качественное звучание, а поддержка множества аудиоформатов (MP3, AAC, FLAC, и других) и видеоформатов (включая 1080P FHD видео) подарит богатый мультимедийный опыт. Камеры для любых ситуаций Основная камера с разрешением 13 Мп и вспышкой позволит делать качественные снимки, а фронтальная камера 5 Мп с AI-алгоритмами — идеальна для видеозвонков и селфи. Предусмотрен ПРО режим с ручными настройками съемки. Встроенная биометрическая идентификация по лицу обеспечивает высокий уровень безопасности. Питание и зарядка С аккумулятором 4000 мАч планшет будет готов к длительному использованию. Подключение и обмен данными через порт USB Type-C 2.0 всегда будут удобными и быстрыми.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Spark 4/64Gb 8.7" (TA1C8M01) темно-серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA1C8M01
Линейка
Digma Pro Spark
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, переходник 3.5 Jack – USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
4000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
212 х 124.7 х 7.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
DIGMA PRO Spark: производительность и инновации в тонком металлическом корпусе. С этим планшетом вы сможете легко решать любые задачи, будь то работа, учеба или развлечения. Яркий и четкий экран Планшет оснащен 8.7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340 x 800 пикселей, который предлагает яркость 350 кд/м? и плотность пикселей 180 PPI, что гарантирует четкое изображение и насыщенные цвета. Мультитач и автоматическая ориентация экрана делают его удобным в использовании как для работы, так и для просмотра контента в любых условиях. Производительность на высшем уровне DIGMA PRO Spark оснащен мощным 8-ядерным процессором MTK Helio G85 с тактовой частотой 2 ГГц, что более чем достаточно для игр, приложений и многозадачности. Оперативная память 4 ГБ (DDR4) и графический контроллер Mali-G52 MP2 позволяют наслаждаться плавной работой даже с ресурсоемкими приложениями. Встроенная память 64 ГБ, с возможностью расширения до 256 ГБ с помощью карты microSD, предоставляет много места для хранения всех важных данных. Современные коммуникации и быстрый доступ в интернет С планшетом DIGMA PRO Spark всегда можно быть на связи. Он поддерживает технологии 3G и 4G, работает с двумя SIM-картами (nano-SIM) и оснащен модулем Wi-Fi в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет легко подключаться к интернету. Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильную связь с аксессуарами, а система навигации с A-GPS, GPS и ГЛОНАСС поможет быстро ориентироваться в любом месте. Качество мультимедиа Два стереодинамика обеспечат качественное звучание, а поддержка множества аудиоформатов (MP3, AAC, FLAC, и других) и видеоформатов (включая 1080P FHD видео) подарит богатый мультимедийный опыт. Камеры для любых ситуаций Основная камера с разрешением 13 Мп и вспышкой позволит делать качественные снимки, а фронтальная камера 5 Мп с AI-алгоритмами — идеальна для видеозвонков и селфи. Предусмотрен ПРО режим с ручными настройками съемки. Встроенная биометрическая идентификация по лицу обеспечивает высокий уровень безопасности. Питание и зарядка С аккумулятором 4000 мАч планшет будет готов к длительному использованию. Подключение и обмен данными через порт USB Type-C 2.0 всегда будут удобными и быстрыми.
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