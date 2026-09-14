Планшет Digma K10 PLUS 10.1" 4/64Gb (DA1C0P02) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma K10 PLUS 10.1" 4/64Gb (DA1C0P02) серый
Планшет Digma — это идеальное сочетание мощности и функциональности, заключённое в стильный серый корпус. Оснащённый 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкое и яркое изображение, позволяя насладиться мультимедийным контентом в полном объеме. Под капотом устройства находится процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1,6 ГГц, который в паре с 4 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу операционной системы Android. Это делает планшет отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Благодаря встроенной памяти объёмом 64 Гб пользователи смогут хранить все необходимые файлы, документы и приложения без необходимости постоянной очистки устройства. Так же, при необходимости, объем памяти можно расширить с помощью карт памяти. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч, позволяющим продлить время работы без подзарядки. Зарядка устройства осуществляется через современный и удобный разъём USB Type-C. Планшет Digma также порадует пользователей поддержкой систем навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его отличным спутником в путешествиях и поездках. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает одновременно легкость и прочность конструкции. В комплекте поставляется клавиатура, позволяющая комфортно работать с документами и набирать текст. Изготовленный в Китае, этот планшет от бренда Digma сочетает в себе передовые технологии и доступность, удовлетворяя потребности современных пользователей.
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