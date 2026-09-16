Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Звезда
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 730527
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6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Звезда
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сумерки, Серебро, Чужой, Весна, Имя, Романс, Тоска, Облака, Звезда, Киберпанк, MDMA
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка
"Звезда" - переиздание пятого сольного студийного альбома Дельфина, выпущенного в 2004 году. В него вошли композиции с предыдущего сингла "Глаза". В записи также принял участие вокалистка Стелла Катсудас (Deep, Dirty Little Rabbits). Сведение было произведено в студии SIM Records.
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Звезда
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сумерки, Серебро, Чужой, Весна, Имя, Романс, Тоска, Облака, Звезда, Киберпанк, MDMA
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Звезда" - переиздание пятого сольного студийного альбома Дельфина, выпущенного в 2004 году. В него вошли композиции с предыдущего сингла "Глаза". В записи также принял участие вокалистка Стелла Катсудас (Deep, Dirty Little Rabbits). Сведение было произведено в студии SIM Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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