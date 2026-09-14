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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
коричневый
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730013
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
коричневый
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8 x 49
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
12

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7

Основные характеристики Тип: газовая варочная панель Установка: независимая Рабочая поверхность: эмалированная сталь Цвет: коричневый Название расцветки: коричневый Технические характеристики Электроподжиг: есть Общее количество конфорок/зон нагрева: 4 Тип конфорок/зон нагрева: газовые стандартные (3 шт.), газовые «Двойная корона» (1 шт.) Решетки: чугунные Управление и индикация Управление: механическое Регулировка мощности: плавная Таймер: нет Звуковой сигнал: нет Индикатор остаточного тепла: нет Безопасность Газ-контроль: есть Защитное отключение: нет Блокировка/защита от детей: нет Комплектация Газовый шланг в комплекте: нет Сетевой шнур в комплекте: есть Вилка в комплекте: есть Размеры и вес Ширина: 60 см Глубина: 51.5 см Высота: 9.5 см Вес: 11 кг Ширина ниши: 55.8 см Глубина ниши: 49 см

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К7




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
коричневый
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8 x 49
Страна производитель
Беларусь
Описание
Основные характеристики Тип: газовая варочная панель Установка: независимая Рабочая поверхность: эмалированная сталь Цвет: коричневый Название расцветки: коричневый Технические характеристики Электроподжиг: есть Общее количество конфорок/зон нагрева: 4 Тип конфорок/зон нагрева: газовые стандартные (3 шт.), газовые «Двойная корона» (1 шт.) Решетки: чугунные Управление и индикация Управление: механическое Регулировка мощности: плавная Таймер: нет Звуковой сигнал: нет Индикатор остаточного тепла: нет Безопасность Газ-контроль: есть Защитное отключение: нет Блокировка/защита от детей: нет Комплектация Газовый шланг в комплекте: нет Сетевой шнур в комплекте: есть Вилка в комплекте: есть Размеры и вес Ширина: 60 см Глубина: 51.5 см Высота: 9.5 см Вес: 11 кг Ширина ниши: 55.8 см Глубина ниши: 49 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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