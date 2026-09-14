Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7800
Тип управления
механическое
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730008
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
554x486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52.5 x 10 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
15

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12

Варочная панель GEFEST — это стильное и функциональное кухонное устройство, которое идеально впишется в современный интерьер. Выполненная из высококачественного закаленного стекла, она не только обладает высокой прочностью и долговечностью, но и легко очищается. Белоснежная поверхность добавляет изысканности и элегантности вашему кухонному пространству. Управление прибором осуществляется при помощи удобных механических переключателей, которые обеспечивают надежность и простоту в использовании. Панель оснащена четырьмя газовыми конфорками, что позволяет одновременно готовить несколько блюд, экономя ваше время и усилия. С общей мощностью в 7800 Вт, эта варочная панель обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что способствует эффективности приготовления пищи. Широкий спектр возможностей делает её идеальным выбором для кулинарных экспериментов. Варочная панель GEFEST — это подтверждение высокого качества и надежности белорусского производства, которое уже давно заслужило доверие потребителей. Бренд GEFEST славится своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, предлагая современные решения для вашей кухни.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
554x486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52.5 x 10 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST — это стильное и функциональное кухонное устройство, которое идеально впишется в современный интерьер. Выполненная из высококачественного закаленного стекла, она не только обладает высокой прочностью и долговечностью, но и легко очищается. Белоснежная поверхность добавляет изысканности и элегантности вашему кухонному пространству. Управление прибором осуществляется при помощи удобных механических переключателей, которые обеспечивают надежность и простоту в использовании. Панель оснащена четырьмя газовыми конфорками, что позволяет одновременно готовить несколько блюд, экономя ваше время и усилия. С общей мощностью в 7800 Вт, эта варочная панель обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что способствует эффективности приготовления пищи. Широкий спектр возможностей делает её идеальным выбором для кулинарных экспериментов. Варочная панель GEFEST — это подтверждение высокого качества и надежности белорусского производства, которое уже давно заслужило доверие потребителей. Бренд GEFEST славится своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, предлагая современные решения для вашей кухни.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...