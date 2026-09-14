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Портативная колонка Marshall Emberton III White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Marshall Emberton III White

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Портативная колонка Marshall Emberton III White - фото 1
Портативная колонка Marshall Emberton III White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый, белый
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка Marshall Emberton III White - фото 1
  • Портативная колонка Marshall Emberton III White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729935
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
бежевый, белый
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
32
Габаритные размеры, мм
160 x 76.9 x 68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
2

Описание товара Портативная колонка Marshall Emberton III White

Эта колонка — отличный выбор, если вам нужен надёжный спутник для прогулок, пикников, поездок или использования дома. Она сочетает портативность, хорошую автономность, защиту от внешних факторов и узнаваемое звучание Marshall. Но если вы аудиофил и вам критически важна ручная настройка звука или проводное подключение — стоит присмотреться к другим моделям.

Отзывы о товаре Портативная колонка Marshall Emberton III White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
бежевый, белый
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
32
Габаритные размеры, мм
160 x 76.9 x 68
Страна производитель
Китай
Описание
Эта колонка — отличный выбор, если вам нужен надёжный спутник для прогулок, пикников, поездок или использования дома. Она сочетает портативность, хорошую автономность, защиту от внешних факторов и узнаваемое звучание Marshall. Но если вы аудиофил и вам критически важна ручная настройка звука или проводное подключение — стоит присмотреться к другим моделям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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