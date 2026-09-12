Описание товара Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red

Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное устройство, предназначенное для любителей музыки, которые ценят качество звука и удобство. Эта колонка выполнена в ярком красном цвете, который подчеркнет ваш уникальный стиль и привнесет нотку динамики в любой интерьер или уличную обстановку. Оснащенная новейшей версией Bluetooth v5.4, колонка обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами на расстоянии до нескольких метров. Это позволяет наслаждаться музыкой не только дома, но и на природе, пикнике или вечеринке на открытом воздухе. Вес чуть менее килограмма делает колонку достаточно легкой для переноски, а благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч устройство способно работать до 28 часов без подзарядки, что обеспечивает вам непрерывное звучание любимых треков на протяжении всего дня и ночи. С мощностью в 45 Вт и дополнительным сабвуфером на 30 Вт данная портативная колонка производит чистый и насыщенный моно-звук, который порадует не только вас, но и ваших друзей. Благодаря двум динамикам и отношению сигнал/шум в 80 дБ, звук получается объемным и четким, что позволяет насладиться каждым музыкальным аккордом. Корпус из высококачественного пластика добавляет устройству прочность и долговечность, а также защищает его от случайных ударов и царапин. Тип элементов питания — Li-Ion, известный своей надежностью и длительным сроком службы. Этот продукт от бренда JBL станет отличным выбором для всех, кто ищет мощное, долговечное и стильное устройство для прослушивания музыки в любом месте и в любое время.