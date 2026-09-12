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Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red

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Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 7
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
45
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 7
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702044
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
влагозащита
Звук
моно
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
93
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.53

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red

Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное устройство, предназначенное для любителей музыки, которые ценят качество звука и удобство. Эта колонка выполнена в ярком красном цвете, который подчеркнет ваш уникальный стиль и привнесет нотку динамики в любой интерьер или уличную обстановку. Оснащенная новейшей версией Bluetooth v5.4, колонка обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами на расстоянии до нескольких метров. Это позволяет наслаждаться музыкой не только дома, но и на природе, пикнике или вечеринке на открытом воздухе. Вес чуть менее килограмма делает колонку достаточно легкой для переноски, а благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч устройство способно работать до 28 часов без подзарядки, что обеспечивает вам непрерывное звучание любимых треков на протяжении всего дня и ночи. С мощностью в 45 Вт и дополнительным сабвуфером на 30 Вт данная портативная колонка производит чистый и насыщенный моно-звук, который порадует не только вас, но и ваших друзей. Благодаря двум динамикам и отношению сигнал/шум в 80 дБ, звук получается объемным и четким, что позволяет насладиться каждым музыкальным аккордом. Корпус из высококачественного пластика добавляет устройству прочность и долговечность, а также защищает его от случайных ударов и царапин. Тип элементов питания — Li-Ion, известный своей надежностью и длительным сроком службы. Этот продукт от бренда JBL станет отличным выбором для всех, кто ищет мощное, долговечное и стильное устройство для прослушивания музыки в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6RED) Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
влагозащита
Звук
моно
Мощность, Вт
45
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
93
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное устройство, предназначенное для любителей музыки, которые ценят качество звука и удобство. Эта колонка выполнена в ярком красном цвете, который подчеркнет ваш уникальный стиль и привнесет нотку динамики в любой интерьер или уличную обстановку. Оснащенная новейшей версией Bluetooth v5.4, колонка обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами на расстоянии до нескольких метров. Это позволяет наслаждаться музыкой не только дома, но и на природе, пикнике или вечеринке на открытом воздухе. Вес чуть менее килограмма делает колонку достаточно легкой для переноски, а благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч устройство способно работать до 28 часов без подзарядки, что обеспечивает вам непрерывное звучание любимых треков на протяжении всего дня и ночи. С мощностью в 45 Вт и дополнительным сабвуфером на 30 Вт данная портативная колонка производит чистый и насыщенный моно-звук, который порадует не только вас, но и ваших друзей. Благодаря двум динамикам и отношению сигнал/шум в 80 дБ, звук получается объемным и четким, что позволяет насладиться каждым музыкальным аккордом. Корпус из высококачественного пластика добавляет устройству прочность и долговечность, а также защищает его от случайных ударов и царапин. Тип элементов питания — Li-Ion, известный своей надежностью и длительным сроком службы. Этот продукт от бренда JBL станет отличным выбором для всех, кто ищет мощное, долговечное и стильное устройство для прослушивания музыки в любом месте и в любое время.
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Отзывы


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