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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 6
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
механическое
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729931
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
механическое
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
220-230 В
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52,5 x 10 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
68х60х19
Вес, кг.
13.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная

Стильная и функциональная газовая варочная панель в черном цвете — идеальный выбор для современной кухни. Эта модель оснащена четырьмя зонами приготовления, в том числе двухзонной горелкой для более крупных кастрюль и сковорід. Стеклянная поверхность не только выглядит элегантно, но и легко очищается, а прочные чугунные решетки обеспечивают надежную поддержку посуды. Благодаря механическому управлению вы легко контролируете пламя, а встроенный электрошжиг ручек делает использование максимально комфортным и безопасным. Газ-контроль горелок обеспечивает дополнительную безопасность, автоматически отключая газ при отсутствии пламени. Практичные аксессуары включают комплект сменных сопел, решетки, уплотнительную ленту и фильтр, что значительно упрощает уход и обслуживание устройства. Модель разработана с учетом технических требований: работает при напряжении 220-230 В, обладает минимальным весом — около 13,5 кг, и идеально подходит для стандартных монтажных отверстий 55,4х48,6 см. Современный дизайн, надежность, безопасность и простота в эксплуатации — это именно то, что нужно для эффективной и стильной готовки!

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
механическое
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
220-230 В
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52,5 x 10 см
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Стильная и функциональная газовая варочная панель в черном цвете — идеальный выбор для современной кухни. Эта модель оснащена четырьмя зонами приготовления, в том числе двухзонной горелкой для более крупных кастрюль и сковорід. Стеклянная поверхность не только выглядит элегантно, но и легко очищается, а прочные чугунные решетки обеспечивают надежную поддержку посуды. Благодаря механическому управлению вы легко контролируете пламя, а встроенный электрошжиг ручек делает использование максимально комфортным и безопасным. Газ-контроль горелок обеспечивает дополнительную безопасность, автоматически отключая газ при отсутствии пламени. Практичные аксессуары включают комплект сменных сопел, решетки, уплотнительную ленту и фильтр, что значительно упрощает уход и обслуживание устройства. Модель разработана с учетом технических требований: работает при напряжении 220-230 В, обладает минимальным весом — около 13,5 кг, и идеально подходит для стандартных монтажных отверстий 55,4х48,6 см. Современный дизайн, надежность, безопасность и простота в эксплуатации — это именно то, что нужно для эффективной и стильной готовки!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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