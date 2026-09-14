Система хранения данных QNAP TS-464-8G-EU-RU
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-464-8G-EU-RU
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-464-8G предлагает достойную производительность и надежность для размещения и обмена данными в домашних или офисных сетях. Устройство оснащено процессором Intel Celeron N5095/5105 с тактовой частотой 2.9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Оно поддерживает 4 отсека для жестких дисков, что позволяет создавать массивы RAID для защиты данных и увеличения доступного пространства для хранения. Это устройство также обладает различными возможностями подключения, такими как Gigabit Ethernet для быстрой передачи данных по сети, а также USB 3.0 и USB 2.0 для внешних устройств хранения. (NAS) QNAP TS-464-8G работает с операционной системой QTS. Она предлагает обширный выбор функций и приложений для резервного копирования, синхронизации данных, стриминга медиа. Данное устройство также поддерживает удаленную работу, благодаря чему вы получите доступ к своим файлам и данным из любой точки мира через интернет.
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