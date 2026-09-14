Система хранения данных QNAP TS-432PXU-2G-EU-RU
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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729854
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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, документация, кабель Ethernet, кабель питания
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3.0
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
4хUSB 3.2 Gen 1
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, FTPS, FlashGet, HTTP, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
40
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
439 x 44 x 499 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х61х16
Вес, кг.
9.41
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-432PXU-2G-EU-RU
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-432PXU-2G позволяет установить до 4-х накопителей форм-фактора 3.5 или 2.5 дюйма емкостью не более 22 ТБ. В оснащение данной модели входят сетевые порты с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2.5 Гбит/с. Также в конструкции предусмотрен слот стандарта Слот PCIe Gen2 для размещения карты расширения QNAP. За высокое быстродействие хранилища отвечает 4-ядерный процессор. Среди прочих особенностей QNAP TS-432PXU-2G отмечаются интерфейсы USB, поддержка стандарта RAID и система охлаждения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, документация, кабель Ethernet, кабель питания
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Частота процессора, МГц
1700
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3.0
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
4хUSB 3.2 Gen 1
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, FTPS, FlashGet, HTTP, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
40
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
439 x 44 x 499 мм
Страна производитель
Китай
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-432PXU-2G позволяет установить до 4-х накопителей форм-фактора 3.5 или 2.5 дюйма емкостью не более 22 ТБ. В оснащение данной модели входят сетевые порты с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2.5 Гбит/с. Также в конструкции предусмотрен слот стандарта Слот PCIe Gen2 для размещения карты расширения QNAP. За высокое быстродействие хранилища отвечает 4-ядерный процессор. Среди прочих особенностей QNAP TS-432PXU-2G отмечаются интерфейсы USB, поддержка стандарта RAID и система охлаждения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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