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Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552)

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Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 4
Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 5
Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 4
  • Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 5
  • Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729766
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552)

Коммутатор Huawei — это высокоэффективное решение для сетевой инфраструктуры, предназначенное для использования в малых и средних офисах. Устройство оснащено 8 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивая гибкость и возможность подключения различных типов устройств. Все порты поддерживают базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет обслуживать значительные объемы трафика. Коммутатор имеет таблицу MAC адресов с вместимостью до 16000 записей, что гарантирует эффективное управление сетью и быструю переадресацию пакетов. SFP порты поддерживают скорость 1 Гбит/с, что способствует оптимизации передачи данных на большие расстояния или в инфраструктурах с повышенными требованиями. С весом всего 3,2 кг устройство можно легко разместить на рабочем столе, что делает его удобным для использования в ограниченных пространствах. Несмотря на отсутствие поддержки PoE, коммутатор является управляемым устройством, которое позволяет администраторам легко конфигурировать и контролировать сетевую инфраструктуру для достижения оптимальной производительности и безопасности. Работая на уровне L2, коммутатор Huawei обеспечивает надежную и стабильную работу вашей сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei — это высокоэффективное решение для сетевой инфраструктуры, предназначенное для использования в малых и средних офисах. Устройство оснащено 8 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивая гибкость и возможность подключения различных типов устройств. Все порты поддерживают базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет обслуживать значительные объемы трафика. Коммутатор имеет таблицу MAC адресов с вместимостью до 16000 записей, что гарантирует эффективное управление сетью и быструю переадресацию пакетов. SFP порты поддерживают скорость 1 Гбит/с, что способствует оптимизации передачи данных на большие расстояния или в инфраструктурах с повышенными требованиями. С весом всего 3,2 кг устройство можно легко разместить на рабочем столе, что делает его удобным для использования в ограниченных пространствах. Несмотря на отсутствие поддержки PoE, коммутатор является управляемым устройством, которое позволяет администраторам легко конфигурировать и контролировать сетевую инфраструктуру для достижения оптимальной производительности и безопасности. Работая на уровне L2, коммутатор Huawei обеспечивает надежную и стабильную работу вашей сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 25030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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