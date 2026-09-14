Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-8P4S (98012552)
Коммутатор Huawei — это высокоэффективное решение для сетевой инфраструктуры, предназначенное для использования в малых и средних офисах. Устройство оснащено 8 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивая гибкость и возможность подключения различных типов устройств. Все порты поддерживают базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет обслуживать значительные объемы трафика. Коммутатор имеет таблицу MAC адресов с вместимостью до 16000 записей, что гарантирует эффективное управление сетью и быструю переадресацию пакетов. SFP порты поддерживают скорость 1 Гбит/с, что способствует оптимизации передачи данных на большие расстояния или в инфраструктурах с повышенными требованиями. С весом всего 3,2 кг устройство можно легко разместить на рабочем столе, что делает его удобным для использования в ограниченных пространствах. Несмотря на отсутствие поддержки PoE, коммутатор является управляемым устройством, которое позволяет администраторам легко конфигурировать и контролировать сетевую инфраструктуру для достижения оптимальной производительности и безопасности. Работая на уровне L2, коммутатор Huawei обеспечивает надежную и стабильную работу вашей сети.
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