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SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2

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SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2 - фото 1
SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
  • SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2 - фото 1
  • SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729746
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
60

Описание товара SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2

Трансивер SFP+, поддерживающий соединения 10G на расстоянии до 300 м по оптоволокну с дуплексным разъемом LC UPC. Комплект из 2 штук.

Отзывы о товаре SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер SFP+, поддерживающий соединения 10G на расстоянии до 300 м по оптоволокну с дуплексным разъемом LC UPC. Комплект из 2 штук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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