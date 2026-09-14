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SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-32G-SR_BCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-32G-SR_BCD

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-32G-SR_BCD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729736
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
32 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-32G-SR_BCD

Трансивер Fibertrade FT-SFP28-32G-SR — это высококачественное устройство, предназначенное для использования в сетях передачи данных. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных до 32 Гбит/с, что позволяет эффективно передавать большие объёмы информации.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-32G-SR_BCD




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
32 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер Fibertrade FT-SFP28-32G-SR — это высококачественное устройство, предназначенное для использования в сетях передачи данных. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных до 32 Гбит/с, что позволяет эффективно передавать большие объёмы информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-32G-SR_BCD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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