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Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131)

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Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 1
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 2
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 3
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 4
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 5
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 6
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 7
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 8
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 9
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 10
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 11
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 12
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 13
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 14
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 15
Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 1
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 2
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 3
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 4
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 5
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 6
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 7
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 8
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 9
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 10
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 11
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 12
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 13
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 14
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 15
  • Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729424
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
108

Описание товара Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131)

Мышь беспроводная Logitech M186 ? легкое и компактное устройство серого цвета с 3 кнопками. Симметричная форма корпуса обеспечивает надежный, удобный захват любой рукой. Внутрь устанавливается батарейка АА, которой хватает на автономную работу в течение 12 месяцев. ? Для создания надежного соединения используется миниатюрный ресивер USB, который вставляется в свободный компьютерный разъем. Адаптер можно спрятать в батарейный отсек, чтобы он не потерялся при транспортировке устройства. Связь мыши Logitech M186 с компьютером сохраняется в радиусе 10 м благодаря радиоканалу. Это позволяет свободно перемещаться по помещению, управляя устройством из любой его части в зоне охвата. В основе модели лежит светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Он позволяет ей быстро реагировать на каждое движение руки, обеспечивая точное позиционирование курсора.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M186 черный/серый (910-004131)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech M186 ? легкое и компактное устройство серого цвета с 3 кнопками. Симметричная форма корпуса обеспечивает надежный, удобный захват любой рукой. Внутрь устанавливается батарейка АА, которой хватает на автономную работу в течение 12 месяцев. ? Для создания надежного соединения используется миниатюрный ресивер USB, который вставляется в свободный компьютерный разъем. Адаптер можно спрятать в батарейный отсек, чтобы он не потерялся при транспортировке устройства. Связь мыши Logitech M186 с компьютером сохраняется в радиусе 10 м благодаря радиоканалу. Это позволяет свободно перемещаться по помещению, управляя устройством из любой его части в зоне охвата. В основе модели лежит светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Он позволяет ей быстро реагировать на каждое движение руки, обеспечивая точное позиционирование курсора.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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