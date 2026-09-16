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Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка

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Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка - фото 1
Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка - фото 2
Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Thirst
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка - фото 1
  • Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка - фото 2
  • Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reaper
Barcode
[4255698501605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Thirst
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Octane Warriors, Deposit Pirates, Stay Thirsty!, Hyperthermia, Echoes of Fear, When Daddy Comes to Play, Zodiac Man, G.A.L.O.W., Myevilfart, Sexy Feet Under
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка

Thirst — тринадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Tankard выпущенный первоначально в 2008 году. Это издание на цветном виниле выходит с переработанной обложкой Кая Брокшмидта. Коллекционеры также найдут в комплекте оригинальную обложку — чистая ностальгия!. Альбом «Thirst» с такими песнями, как «Octane Warriors», «Stay Thirsty!», «When Daddy Comes to Play» и «Myevilfart», представляет собой типичное сочетание бескомпромиссного трэш-метала и неподражаемого юмора Tankard — настоящая изюминка долгой дискографии группы. Альбом был тщательно ремастирован Александром Экером на студии Pearlsound, что вернуло культовое трэшевое звучание Tankard на винил в мощном и современном стиле.

Отзывы о товаре Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reaper
Barcode
[4255698501605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Thirst
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Octane Warriors, Deposit Pirates, Stay Thirsty!, Hyperthermia, Echoes of Fear, When Daddy Comes to Play, Zodiac Man, G.A.L.O.W., Myevilfart, Sexy Feet Under
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Thirst — тринадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Tankard выпущенный первоначально в 2008 году. Это издание на цветном виниле выходит с переработанной обложкой Кая Брокшмидта. Коллекционеры также найдут в комплекте оригинальную обложку — чистая ностальгия!. Альбом «Thirst» с такими песнями, как «Octane Warriors», «Stay Thirsty!», «When Daddy Comes to Play» и «Myevilfart», представляет собой типичное сочетание бескомпромиссного трэш-метала и неподражаемого юмора Tankard — настоящая изюминка долгой дискографии группы. Альбом был тщательно ремастирован Александром Экером на студии Pearlsound, что вернуло культовое трэшевое звучание Tankard на винил в мощном и современном стиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tankard - Thirst (coloured) (4255698501605) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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