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Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка

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Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reversal 002
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728173
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488080071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reversal 002
Жанр
House
Трек-лист
Sia–Little Man (Exemen Works), PF Project–Choose Life (JDS Vocal Remix), Gabrielle–Forget About The World (Daft Punk Remix), Tin Tin Out–What Am I (K-Warren Remix), Tin Tin Out–What Am I (Groove Chronicles Remix), Sia–Breathe Me (Four Tet Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка

Это безошибочно узнаваемый состав артистов и песен, которые произвели фурор на танцевальной сцене, превратив её в жанры, которые мы знаем и любим сегодня. Музыка, под которую хочется двигаться, и музыка, которая заставит двигаться и вас. Треки от мировых икон с ремиксами от таких исполнителей, как Daft Punk и Four Tet, а также от британских королей гаражной музыки, таких как Wookie, K-Warren и Groove Chronicles, — этот энергичный и разнообразный релиз готов взорвать любой клуб или домашнюю звуковую систему. Не забудьте также обратить внимание на бонус-трек…. Строго ограниченный, единственный тираж на высококачественном 12-дюймовом виниле весом 180 г. Корни в прошлом, плоды в настоящем.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488080071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reversal 002
Жанр
House
Трек-лист
Sia–Little Man (Exemen Works), PF Project–Choose Life (JDS Vocal Remix), Gabrielle–Forget About The World (Daft Punk Remix), Tin Tin Out–What Am I (K-Warren Remix), Tin Tin Out–What Am I (Groove Chronicles Remix), Sia–Breathe Me (Four Tet Remix)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Это безошибочно узнаваемый состав артистов и песен, которые произвели фурор на танцевальной сцене, превратив её в жанры, которые мы знаем и любим сегодня. Музыка, под которую хочется двигаться, и музыка, которая заставит двигаться и вас. Треки от мировых икон с ремиксами от таких исполнителей, как Daft Punk и Four Tet, а также от британских королей гаражной музыки, таких как Wookie, K-Warren и Groove Chronicles, — этот энергичный и разнообразный релиз готов взорвать любой клуб или домашнюю звуковую систему. Не забудьте также обратить внимание на бонус-трек…. Строго ограниченный, единственный тираж на высококачественном 12-дюймовом виниле весом 180 г. Корни в прошлом, плоды в настоящем.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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