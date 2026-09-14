Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Reversal 002 (45 Rpm) (0602488080071) виниловая пластинка
Это безошибочно узнаваемый состав артистов и песен, которые произвели фурор на танцевальной сцене, превратив её в жанры, которые мы знаем и любим сегодня. Музыка, под которую хочется двигаться, и музыка, которая заставит двигаться и вас. Треки от мировых икон с ремиксами от таких исполнителей, как Daft Punk и Four Tet, а также от британских королей гаражной музыки, таких как Wookie, K-Warren и Groove Chronicles, — этот энергичный и разнообразный релиз готов взорвать любой клуб или домашнюю звуковую систему. Не забудьте также обратить внимание на бонус-трек…. Строго ограниченный, единственный тираж на высококачественном 12-дюймовом виниле весом 180 г. Корни в прошлом, плоды в настоящем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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