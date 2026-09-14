Top.Mail.Ru
Кронштейн Tantos TSi-PM01 00-00201432 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн Tantos TSi-PM01 00-00201432

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн Tantos TSi-PM01 00-00201432
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
сталь
Размещение
уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728073
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tantos
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
сталь
Размещение
уличное
Дополнительно
крепление на столб
Цвет
белый
Габариты
135x139x66 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
70

Описание товара Кронштейн Tantos TSi-PM01 00-00201432

Крепится с помощью хомутов или бандажной ленты (в комплект не входят). Подходят для установки камер как с использованием монтажных коробок TSi-JB, так и без них

Отзывы о товаре Кронштейн Tantos TSi-PM01 00-00201432




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
сталь
Размещение
уличное
Дополнительно
крепление на столб
Цвет
белый
Габариты
135x139x66 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Крепится с помощью хомутов или бандажной ленты (в комплект не входят). Подходят для установки камер как с использованием монтажных коробок TSi-JB, так и без них
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Tantos TSi-PM01 00-00201432 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...