Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 728085
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 510 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина 50 м
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311)
Кабель BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина 50 м
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием)
Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - стоимость товара 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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