Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728069
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
грузоподъемность до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
43x129x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
300
Описание товара Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS для настенного крепления купольных камер видеонаблюдения Hikvision. Совместима с DS-2CE10DFT-F, DS-2CE12DFT-F.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
грузоподъемность до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
43x129x100
Страна производитель
Китай
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS для настенного крепления купольных камер видеонаблюдения Hikvision. Совместима с DS-2CE10DFT-F, DS-2CE12DFT-F.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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