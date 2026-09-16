Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-DM18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728067
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
нагрузка дл 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
115x42x115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
1.5
Описание товара Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-DM18
Монтажная коробка HikVision DS-1280ZJ-DM18 для крепления купольных видеокамер.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
нагрузка дл 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
115x42x115
Страна производитель
Китай
Монтажная коробка HikVision DS-1280ZJ-DM18 для крепления купольных видеокамер.
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-DM18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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