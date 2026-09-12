Приемопередатчик Osnovo TA-HiP+RA-HiP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемопередатчик
Тип оборудования
приемопередатчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698319
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Приемопередатчик
Тип оборудования
приемопередатчик
Дополнительно
рабочая температура от -15 до +55 град. C
Габариты
79x26x64 мм
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
150
Описание товара Приемопередатчик Osnovo TA-HiP+RA-HiP
Комплект для передачи HDMI, ИК управления и питания по кабелю витой пары (HDBaseT). Расстояние передачи до 40м (4K2K(30Гц)), до 70м (1080p). Поддержка технологии Power over HDBaseT(PoH). Поддержка HDMI 1.4 и HDCP 1.2.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Osnovo
Тип товара
Приемопередатчик
Тип оборудования
приемопередатчик
Дополнительно
рабочая температура от -15 до +55 град. C
Габариты
79x26x64 мм
Комплект для передачи HDMI, ИК управления и питания по кабелю витой пары (HDBaseT). Расстояние передачи до 40м (4K2K(30Гц)), до 70м (1080p). Поддержка технологии Power over HDBaseT(PoH). Поддержка HDMI 1.4 и HDCP 1.2.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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