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Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI

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Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 1
Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 2
Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 3
Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Материал
металл, алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
  • Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 1
  • Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 2
  • Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 3
  • Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 560 руб. 
Начислим 313 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI
19 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Материал
металл, алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
светодиодные индикаторы видеосигнала и питания
Цвет
белый
Габариты
107.6x58x19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х2
Вес, г.
445

Описание товара Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI

Avmatrix — это универсальный конвертер преобразования для монтажа видеонаблюдения. Благодаря компактному весу всего 0,235 кг и металлическому корпусу из алюминия этот прибор легко интегрируется как в помещении, так и на улице. Белый цвет корпуса делает устройство незаметным в большинстве интерьеров и экстерьеров, а прочная конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы. Оптимальный выбор для тех, кто ценит удобство установки и надежную работу оборудования в любых условиях.

Отзывы о товаре Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI




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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Материал
металл, алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
светодиодные индикаторы видеосигнала и питания
Цвет
белый
Габариты
107.6x58x19 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Avmatrix — это универсальный конвертер преобразования для монтажа видеонаблюдения. Благодаря компактному весу всего 0,235 кг и металлическому корпусу из алюминия этот прибор легко интегрируется как в помещении, так и на улице. Белый цвет корпуса делает устройство незаметным в большинстве интерьеров и экстерьеров, а прочная конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы. Оптимальный выбор для тех, кто ценит удобство установки и надежную работу оборудования в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - стоимость товара 19560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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