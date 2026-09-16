Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Материал
металл, алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 560 руб.
В наличии
Код товара: 700603
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Материал
металл, алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
светодиодные индикаторы видеосигнала и питания
Цвет
белый
Габариты
107.6x58x19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х2
Вес, г.
445
Описание товара Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI
Avmatrix — это универсальный конвертер преобразования для монтажа видеонаблюдения. Благодаря компактному весу всего 0,235 кг и металлическому корпусу из алюминия этот прибор легко интегрируется как в помещении, так и на улице. Белый цвет корпуса делает устройство незаметным в большинстве интерьеров и экстерьеров, а прочная конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы. Оптимальный выбор для тех, кто ценит удобство установки и надежную работу оборудования в любых условиях.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Материал
металл, алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
светодиодные индикаторы видеосигнала и питания
Цвет
белый
Габариты
107.6x58x19 мм
Страна производитель
Китай
Avmatrix — это универсальный конвертер преобразования для монтажа видеонаблюдения. Благодаря компактному весу всего 0,235 кг и металлическому корпусу из алюминия этот прибор легко интегрируется как в помещении, так и на улице. Белый цвет корпуса делает устройство незаметным в большинстве интерьеров и экстерьеров, а прочная конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы. Оптимальный выбор для тех, кто ценит удобство установки и надежную работу оборудования в любых условиях.
Конвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI - стоимость товара 19560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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