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Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4

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Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 1
Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 2
Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 3
Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 4
Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 5
Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 6
Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 7
Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 1
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 2
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 3
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 4
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 5
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 6
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 7
  • Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698293
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
сенсорный
Габариты
160x100x45 мм
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
360

Описание товара Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4

Универсальный 4-дюймовый сенсорный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем.

Отзывы о товаре Тестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
сенсорный
Габариты
160x100x45 мм
Описание
Универсальный 4-дюймовый сенсорный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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